Танк Т-14 «Армата» планируют принять на вооружение до конца года

Фото: сайт Минобороны РФ
Танк Т-14 «Армата» проходит государственные войсковые испытания, об этом сообщает ТАСС на неназванный источник.
По информации агентства, техника будет принята на вооружение до конца текущего года, в случае успешного прохождения испытаний.
Ранее неоднократно появлялась информация о том, что танк уже стоит на боевом дежурстве и выполняет задачи в зоне проведения спецоперации, однако официально сведения подтверждены не были.
Т-14 был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Танк называют перспективным и отмечают, что в ходе испытания уделяется особое внимание работоспособности тех систем, которые ранее вызывали нарекания.
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Ранее неоднократно появлялась информация о том, что танк уже стоит на боевом дежурстве и выполняет задачи в зоне проведения спецоперации, однако официально сведения подтверждены не были.
Т-14 был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Танк называют перспективным и отмечают, что в ходе испытания уделяется особое внимание работоспособности тех систем, которые ранее вызывали нарекания.
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Анастасия Хохлова