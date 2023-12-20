В США призвали Украину использовать методы Третьего рейха

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Украине стоит скопировать действия нацистской Германии 1944 года, чтобы иметь возможность противостоять России. Так считает бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
Он уверен, что Украине стоит задуматься об увеличении производства боеприпасов и оружия. Ходжес считает, что это возможно даже при условии постоянных обстрелов.
При этом производство самолетов в Германии неустанно росло. Таким образом, Ходжес делает вывод, что Украина все-таки сможет поднять производительность вооружения. Тем более при помощи некоторых западных компаний.
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«Подумайте о том, что сделала Германия в 1944 году. Пик производства самолетов для Люфтваффе пришелся на 1944 год. И это после более чем двух лет непрерывных бомбардировок немецких городов», - сказал Ходжес в интервью YouTube-каналу Perun.
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Элина Позднякова