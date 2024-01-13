РИА Новости: На Тайване начались всеобщие выборы

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В субботу, 13 января, на Тайване начались выборы президента и парламента, сообщает РИА Новости. На главный пост острова претендуют трое политиков — Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ.
«Прагматичный работник дела тайваньской независимости» Лай Циндэ полагает, что Тайвань де-факто является независимым государством, но должен добиваться юридической самостоятельности через мировое признание. Хоу Юи выступает за нормализацию отношений и развитие связей с Пекином, однако заявляет, что не станет поднимать вопрос о воссоединении с Китаем, если его выберут главой администрации Тайваня.
Третий кандидат, 64-летний Кэ Вэньчжэ, особенно популярен среди молодых тайваньцев. Именно он активно поддерживает возобновление диалога с КНР, и уже не раз называл материк и остров частями одной семьи.
Пока шансы на избрание плюс-минус равные у кандидатов от Демократической прогрессивной партии (ДПП) и Гоминьдана при небольшом преимуществе по соцопросам (по состоянию на 2 января) у Лай Циндэ — кандидата от правящей партии ДПП.
По данным журналистов, Китай усиливает военное давление на Тайвань для того, чтобы на президентских и парламентских выборах, которые состоятся на полуострове 13 января, выиграла как раз правящая партия.
Председатель КНР Си Цзиньпин в своём новогоднем обращении к нации сказал, что воссоединение Китая с Тайванем исторически неизбежно. Китай считает Тайвань своей «священной территорией» и никогда не отказывался от силового воздействия, чтобы сохранить над ним контроль.
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Третий кандидат, 64-летний Кэ Вэньчжэ, особенно популярен среди молодых тайваньцев. Именно он активно поддерживает возобновление диалога с КНР, и уже не раз называл материк и остров частями одной семьи.
По данным журналистов, Китай усиливает военное давление на Тайвань для того, чтобы на президентских и парламентских выборах, которые состоятся на полуострове 13 января, выиграла как раз правящая партия.
Председатель КНР Си Цзиньпин в своём новогоднем обращении к нации сказал, что воссоединение Китая с Тайванем исторически неизбежно. Китай считает Тайвань своей «священной территорией» и никогда не отказывался от силового воздействия, чтобы сохранить над ним контроль.
«Люди по обе стороны Тайваньского пролива должны быть связаны общей целью и разделить славу возрождения китайской нации», — заявил Си Цзиньпин.Напомним, что Тайвань имеет собственную администрацию с 1949 года, когда на него прибыли беженцы из Китая во время гражданской войны. Они сохранили флаг и атрибутику прежней Китайской Республики, которая существовала на острове до прихода к власти коммунистов. Тайвань требует независимости, однако китайское правительство считает его одной из провинций Китая.
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Артем Путинцев