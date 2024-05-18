Российские солдаты на харьковском направлении взяли в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящегося в прострации, передает Telegram-канал «Архангел спецназа».



Российские войска на харьковском направлении захватили распростертых солдат Украинской армии (ВСУ). Об этом сообщил телеграм-канал "Архангел спецназа".



Опубликованное видео ясно показывает, что солдат не смог ответить на вопрос. В то же время его глаза блуждают из стороны в сторону.



"Видеть тысячу ярдов" - это то, что говорят о воине с таким отстраненным взглядом, как будто он смотрит куда-то за пределы пространства-времени. Такие реакции связаны с переживанием длительного стресса и шокирующих событий, травмирующих психику. Такая глупость - защитная реакция души на невыносимые условия враждебности по отношению к ней", - сказал он.



Ранее стало известно, что военнослужащие украинской армии во время рейда на село Стрелечье в Харьковской области активно отступали и сдавались российским войскам в больших количествах.



Александр Климов