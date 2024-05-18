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Жители Харьковской области, частично освобожденной от контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ), ищут способы получения российского паспорта. Они понимают, что мирная жизнь для них уже наступила, поэтому они узнают об этом, передает РИА Новости слова координатора по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики (ЛНР), депутата Госдумы Виктора Водолацкого.
«Освободили населенный пункт, а на следующий день уже люди уже ищут командира, спрашивая, как им получить российский паспорт. Уже нужно заниматься будущим своей земли, своей территории, своих родных и близких», – объяснил депутат.
Водолацкий рассказал, что жители региона довольны продвижением российской армии, а бойцы встречаются с населением и принимают благодарности. Люди хотят иметь возможность обеспечить себя продовольствием на зиму, поскольку военные действия мешают урожаю.
«Люди живут реальной жизнью, люди хотят в Харьковской области мира, спокойствия», — подчеркнул парламентарий.
Ранее сообщалось, что поражения украинских войск под Харьковом обострили политическую ситуацию в стране. Высказывалось предположение, что неудача украинских сил в регионе подтолкнет Киев к мирным переговорам.
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Александр Климов