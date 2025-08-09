Украинец пытался бежать в Молдавию на параплане, но попался пограничникам
Военнообязанный из Хмельницкой области Украины был задержан при попытке пересечь границу с Молдавией на параплане, купленном за 500 евро.
По данным издания «Страна», 48-летний мужчина планировал воздушный побег «на глаз», приобретя летательное оборудование через интернет. Украинские пограничники задержали его на этапе подготовки к взлёту в приграничной зоне.
Представители Госпогранслужбы Украины подтвердили инцидент, опубликовав фотографии с места задержания.
По словам задержанного, целью перелёта было избежание мобилизации.
