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Россия будет решительно пресекать попытки искусственной политизации экономического сотрудничества G20 на предстоящей встрече шерп, которая пройдёт в Рио-де-Жанейро с 3 по 5 июля.
Об этом заявил посол МИД РФ по делам G20, су-шерпа Марат Бердыев. В своём телеграм-канале он указал, что основными темами, выбранными бразильскими партнёрами в этом году, будут борьба с бедностью и голодом, проведение справедливых энергетических переходов без экономических потерь и реформа глобальных институтов управления. Россия полностью поддерживает указанную повестку, подчеркнул дипломат.
Однако, по данным Бердыева, с подачи США и англосаксов западные шерпы намерены затронуть также геополитические вопросы. Посол заверил, что российская сторона будет жёстко пресекать любые попытки политизации экономического сотрудничества, а также навязывания странами G7 своих предвзятых и однобоких оценок событий на международной арене.
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Александр Бойцов