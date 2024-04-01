Власти Бразилии работают над возможностью визита Путина на саммит G20

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Власти Бразилии делают всё возможное для осуществления визита президента России Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает издание Folha de S.Paulo.
Отмечается, что решение о приглашении российского лидера принято без учёта ордера на арест Путина, который был выдан Международным уголовным судом.
Бразильские власти направили в ООН документы, в которых отмечается необходимость иммунитета для глав государств. Он нужен для содействия в урегулировании международных споров.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что при принятии решения о приглашении лидеров государств на саммит важно уважать позиции всех участников, даже если некоторые с ними не согласны.
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Анастасия Чинкова