На Западе испугались деятельности российской разведки

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После утечки записи разговора офицеров из Германии западные разведслужбы заволновались усилившейся деятельностью российской разведки. Об этом пишет газета Financial Times.
Издание считает, что недавняя публикация разговор о офицеров бундесвера о возможности нанесения ракетного удара по Крымскому мосту является только одним из множества пугающих примеров.
По мнению одного офицера, в настоящее время российская деятельность так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны.
Другой собеседник также вынужден был признать, что российская разведка может проводить сложные операции, которые являются очень «крутыми» с точки зрения ведения разведки.
Напомним, 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале расшифровку разговора немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост.
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По мнению одного офицера, в настоящее время российская деятельность так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны.
«Российская разведка — это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», — заявил еще один представитель западных разведслужб.
Другой собеседник также вынужден был признать, что российская разведка может проводить сложные операции, которые являются очень «крутыми» с точки зрения ведения разведки.
Напомним, 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале расшифровку разговора немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост.
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Элина Позднякова