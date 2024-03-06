На Западе испугались деятельности российской разведки

Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал призыв французского лидера Эммануэля Макрона перестать быть трусами при поддержке Украины бесполезным, а также раскритиковал его высказывание об отправке в Киев западных войск. Об этом пишет издание Tagesschau.