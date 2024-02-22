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Разведка США предупредила ЕС об исходящей от России «угрозе»

NYT: США предупредила Европу о российской «угрозе»
22 февраля 2024, 04:12
Фото: iStock/SurkovDimitri

Фото: iStock/SurkovDimitri

Американские спецслужбы предупредили союзников по Евросоюзу об угрозах со стороны России, о которых им мало что известно, сообщает американская New York Times (NYT).
По данным журналистов, сотрудники разведки провели серию брифингов с партнерами по НАТО и в Азии. На них обсуждалась возможность вывода Россией ядерного оружия на орбиту в 2024 году.

«Разведслужбы резко разделились во мнениях по поводу того, что планирует сделать президент (России) Владимир Путин», – пишет издание.

В то же время американские чиновники заявили, что им мало что известно о планах Москвы, чтобы вынести оценку вероятности вывода ядерного оружия на орбиту.

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#россия
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#политика
#оружие
#ядерное оружие
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Стало известно о тайном визите Илона Маска в Белый дом
NBC: Маск впервые посетил Белый дом при Байдене в сентябре 2023 года
22 февраля 2024, 05:36

Фото: iStock/rarrarorro

По данным телеканала NBC News, в 2023 году американский предприниматель и миллиардер Илон Маск впервые с начала президентства Джо Байдена посетил Белый дом.
Его тайный визит состоялся в сентябре 2023 года, где он обсудил с чиновниками вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Однако встречи с самим президентом США не было.

NBC News также подтвердил, что это был единственный визит Маска в Белый дом за время данной администрации.

Ранее, когда президентом США были Барак Обама и Дональд Трамп, Маск неоднократно посещал Белый дом.

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#сша
#дом
#дональд трамп
#маска
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Госдеп: подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН
Госдеп: подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции Совбеза ООН
22 февраля 2024, 05:25

Фото: РИА Новости/ Виталий Аньков

Автомобиль Aurus, который президентом России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну — это нарушение резолюции Совбеза ООН, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, слова которого передает ТАСС.
Данные резолюции запрещают всем странам — участницам ООН поставлять в КНДР транспортные средства.

«И если это правда, то, похоже, Россия в очередной раз нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, которые сама же и поддержала», — заключил Миллер.

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Запад обречен, заявила бывший премьер Великобритании Лиз Трасс
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс: Запад обречен из-за подъема левых
22 февраля 2024, 05:07

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Консерватор Трасс считает, что такие мировые проблемы, как нелегальная миграция и поддержка палестинских «террористов», вызваны «пагубными идеями левых» , сообщает американский телеканал Fox News.
«Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы снова не победят и не будут готовы взяться за институты, захваченные левыми», – сказала она.

По мнению Трасс, в большинстве стран «свободного мира левые правят слишком долго, и результаты очевидны». В качестве примера бывший министр привела акции в поддержку палестинцев и проблемы нелегальной миграции. Она подчеркнула, что даже в Великобритании, где у власти находятся консерваторы, «левые успешно используют суды», чтобы предотвратить депортацию нелегальных мигрантов."

«Недостаточно просто проводить консервативную политику – нам нужно бороться с пагубными идеями левых», – считает Трасс.

Трасс добавила, что ее беспокоит рост левых идей, подобных тем, которые распространяет администрация президента Джо Байдена в США.

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#великобритания
#сша
#политика
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МИД Канады вызвал российского посла из-за смерти Навального*
МИД Канады вызвал посла РФ и объявил демарш из-за смерти Навального*
22 февраля 2024, 03:58

Фото: iStock/Jakob Berg

Министерство иностранных дел Канады вызвало посла России Олега Степанова в связи со смертью в заключении Алексея Навального*. Посол поделился этой информацией с ТАСС.
«Был сделан предсказуемый демарш в отношении смерти Навального, также были высказаны озабоченности в общезападном ключе», – сообщил он.

Дипломат подчеркнул, что смерть любого человека – это трагедия, но смерть российского гражданина будет расследована российскими властями. Ранее ЕС призвал провести международное расследование смерти Навального.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
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Медведчук заявил, что власть на Украине в 2014 году пришла преступным путем
Медведчук: власть на Украине в 2014 году сменили преступным путем
22 февраля 2024, 03:43

Фото: iStock/Krivinis

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что смена власти в стране в 2014 году была осуществлена преступным путем, сообщает РИА Новости.
По мнению оппозиционного политика, отстранение экс-президента Януковича от власти было возможно только на основании Конституции. В ней четко прописаны основания для досрочного прекращения полномочий президента.

«И там нет такого полномочия, как восстание, как Майдан, как требование оппозиции или другие хотелки, в том числе и Запада. Надо было или его заявление и отречение от власти, или импичмент, который они провести не могли, потому что априори это было невозможно», – подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что парламентарии приняли постановление об отстранении Януковича от должности, но это лишь нормативное постановление, которое не может реально отстранить Януковича от власти. Поэтому, по мнению политика, это был способ захвата власти путем государственного переворота.

В 2014 году депутаты, опасаясь физической расправы, приняли еще ряд решений, в частности, отменили закон о русском языке на местном уровне, чтобы угодить оппозиции, которая пришла к власти, добавил политик.

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#украина
#россия
#политика
#власть
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Власти Литвы запретят россиянам высадку из направляющихся в Калининград поездов
Власти Литвы с 1 марта запретят высаживаться с поездов, следующих в Калининград
22 февраля 2024, 03:24

Фото: iStock/Kyryl Gorlov

Власти Литвы с 1 марта ограничат посадку и высадку пассажиров поездов, следующих в Калининград и останавливающихся в пунктах Кяна и Кирбатай. Об этом передает местный портал 15min, ссылаясь на постановление правительства.
Первая станция располагается на границе с Белоруссией, на ней останавливаются поезда, следующие в Калининградскую область и из нее.

Станция Кибартай находится приграничном районе с Калининградской областью. Правительство Литвы заявило, что путешественники смогут высаживаться в исключительных случаях, решение будет приниматься Государственной пограничной службой Литвы (VSAT).

В то же время власти страны не уточнили, могут ли сойти с поезда россияне с паспортом Евросоюза, визой или ВНЖ.

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#литва
#россия
#калининград
#права
#ограничения
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Американская делегация с конгрессменом прибыла на Тайвань
Американская делегация с конгрессменом Галлахером прибыла на Тайвань
22 февраля 2024, 03:19

Фото: РИА Новости/ Александр Вильф

Американская делегация во главе с конгрессменом Майком Галлахером прибыла на Тайвань, передает РИА Новости. офис.
«Мы рады быть в Тайбэе, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тайваньским друзьям», — заявили в офисе конгрессмена, который возглавляет в палате представителей спецкомитет по проблеме КНР и исходящих от него угроз.

При этом Галлахер отметил, что Соединенные Штаты поддерживают Китай, «укрепляя мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива».

Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против контактов островной администрации с другими странами.

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Карл III впервые после объявления о болезни провел аудиенцию с Сунаком
Карл III впервые после объявления о болезни провел аудиенцию с премьером Британии
22 февраля 2024, 02:58

Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий

Король Великобритании Карл III провел аудиенцию с премьер-министром страны Риши Сунаком впервые после официального заявления об онкологическом заболевании монарха, сообщает телеканал Sky News. По традиции монарх принимает премьера каждую среду, но после сообщения о состоянии здоровья короля они общались только по телефону.
"Мне передали так много прекрасных пожеланий и открыток. Зачастую у меня от них наворачивались слезы на глаза",— сказал Сунаку король.
Букингемский дворец сообщил о заболевании монарха 5 февраля, не уточнив подробностей болезни. Сейчас Карл III отдыхает в своем поместью Сандрингем в графстве Норфолк после первого курса лечения на прошедшей неделе. Однако он продолжает вести государственные дела и работает с бумагами.

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Орбан заявил, что Европа не верит в победу Украины
Премьер Венгрии Виктор Орбан: в Европе не верят в победу Украины
22 февраля 2024, 02:42

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины, передает слова политика газета Magyar Nemzet.
Согласно данным издания, выступая на закрытом заседании парламентских фракций правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» и христианских демократов, премьер-министр Орбан заявил, что Европа не верит в победу Украины.

«Поддержка украинцев обходится в огромную политическую цену. Фермеры восстают по всей Европе, и никто не верит в победу Украины», – сказал он.

Политик предупредил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшем будущем и что нагрузка на Европу будет расти. Он считает, что США сократят помощь Киеву в связи с президентскими выборами.

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#евросоюз
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