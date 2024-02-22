Разведка США предупредила ЕС об исходящей от России «угрозе»

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Американские спецслужбы предупредили союзников по Евросоюзу об угрозах со стороны России, о которых им мало что известно, сообщает американская New York Times (NYT).
По данным журналистов, сотрудники разведки провели серию брифингов с партнерами по НАТО и в Азии. На них обсуждалась возможность вывода Россией ядерного оружия на орбиту в 2024 году.
В то же время американские чиновники заявили, что им мало что известно о планах Москвы, чтобы вынести оценку вероятности вывода ядерного оружия на орбиту.
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«Разведслужбы резко разделились во мнениях по поводу того, что планирует сделать президент (России) Владимир Путин», – пишет издание.
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Александр Климов