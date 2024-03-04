Times: разведка России сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину

Фото: iStock/ Michele Ursi
Российская разведка в состоянии отследить перевозки западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину, используя информацию, которая стала известной после опубликованной беседы немецких военных, пишет британская газета The Times.
Так, в расшифровке сказано, что Франция отправляет ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, а британцы применяют для транспортировки Storm Shadow бронемашины Ridgeback. Эти данные позволят Москве отслеживать и находить перевозящие оружие автомобили на территории как Европы, так и Украины.
Авторы публикации отмечают, что Британию и других членов НАТО должны сильно встревожить подобные нарушения информационной безопасности, что привело к разглашению таких серьезных данных.
1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают атаку на Крымский мост. Беседа якобы состоялась 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франка Грефе, инспектором BBC Инго Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
Читайте также:
Симоньян опубликовала переговоры офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост
Буданов угрожал атаковать Крымский мост сразу после переговоров офицеров из ФРГ
Шольц пообещал быстрое расследование ситуации с записью беседы немецких офицеров
Авторы публикации отмечают, что Британию и других членов НАТО должны сильно встревожить подобные нарушения информационной безопасности, что привело к разглашению таких серьезных данных.
Читайте также:
Симоньян опубликовала переговоры офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост
Буданов угрожал атаковать Крымский мост сразу после переговоров офицеров из ФРГ
Шольц пообещал быстрое расследование ситуации с записью беседы немецких офицеров
Ювелина Бернст