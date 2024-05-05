На Западе испугались диверсий, которые якобы готовит Россия

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Россия намерена совершить диверсии в Европе, с таким громким заголовком опубликовало статью британское издание The Financial Times.
«Европейские спецслужбы предупредили свои правительства, что Россия готовит жестокие диверсионные акты по всему континенту, поскольку она берет курс на постоянный конфликт с Западом», — пишет автор статьи, ссылаясь на источники в спецслужбах трёх европейских стран.
Издание утверждает, что Россия якобы уже подготовила планы взрывов, поджогов и иных диверсионных действий на территории европейского континента.
Глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг убеждён, что риск диверсий со стороны российского государства значительно возрастёт в ближайшее время.
Откуда поступила подобная информация — ни один из источников британской газеты не уточнил.
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