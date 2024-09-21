В МИД Германии предрекли Украине поражение без поддержки Запада

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин будет продолжать оказывать Киеву помощь, особенно военную, до тех пор, пока продолжается конфликт, сообщает агентство DPA.
«Потому что иначе это будет конец Украины», – подчеркнула Бербок.
На предвыборном мероприятии «зеленых» в Потсдаме она отметила, что если Запад не поддержит Киев, то «Украине придет конец».
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отказался от передачи Украине крылатых ракет Taurus дальностью 500 км, а в начале сентября стало известно, что Шольц разрабатывает собственные планы по урегулированию конфликта в Украине. По имеющимся данным, канцлер ФРГ хочет заключить компромиссное соглашение, которое позволило бы передать территорию России.
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Александр Климов