Названо оружие, которое Украина скоро получит от США

Фото: iStock/MikeMareen
США передадут Украине планирующие бомбы JSOW без двигателей. Об этом сообщает РИА Новости.
Военные эксперты отметили, что эти боеприпасы можно охарактеризовать как ракеты высокой дальности, поскольку за счёт имеющегося у них модуля планирования и двигателя в определённых версиях они могут достигать цели на расстоянии до 560 километров.
Отмечается, что бомбы будут поставлены без двигателей, что ограничит дальность их применения до 130 километров. При этом такого расстояния можно достигнуть лишь в том случае, если пилот бомбардировщика решит рискнуть подставиться под российские системы ПВО и, к тому же, поднимется на довольно значительную высоту.
Ранее президент США Джо Байден сообщал о подготовке к передаче Киеву бомбы JSOW без двигателей, которые войдут в новый пакет военной помощи на сумму в восемь миллиардов долларов.
Читайте также:
Байден: США передадут Украине управляемые авиабомбы JSOW
Зеленскому предрекли серьёзные проблемы после отказа Запада от его «план победы»
В США назвали невозможным наступление ВСУ
Отмечается, что бомбы будут поставлены без двигателей, что ограничит дальность их применения до 130 километров. При этом такого расстояния можно достигнуть лишь в том случае, если пилот бомбардировщика решит рискнуть подставиться под российские системы ПВО и, к тому же, поднимется на довольно значительную высоту.
Ранее президент США Джо Байден сообщал о подготовке к передаче Киеву бомбы JSOW без двигателей, которые войдут в новый пакет военной помощи на сумму в восемь миллиардов долларов.
Читайте также:
Байден: США передадут Украине управляемые авиабомбы JSOW
Зеленскому предрекли серьёзные проблемы после отказа Запада от его «план победы»
В США назвали невозможным наступление ВСУ
Анастасия Чинкова