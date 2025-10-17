На Западе назвали необычный итог звонка Путина Трампу

17 октября 2025, 08:08

Telegraph: встреча Трампа и Путина в Будапеште станет ударом для ЕС

Фото: iStock/Sven Loeffler

Запланированная встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште по итогам разговора двух президентов станет болезненным ударом для Евросоюза. Об этом информирует британское издание The Telegraph.