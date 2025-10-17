На Западе назвали необычный итог звонка Путина Трампу
Запланированная встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште по итогам разговора двух президентов станет болезненным ударом для Евросоюза. Об этом информирует британское издание The Telegraph.
Согласно информации газеты, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в роли принимающей стороны, значительно укрепит свой авторитет и существенно затруднит попытки ЕС ослабить его влияние. Встреча глав государств станет серьезным ударом для сторонников смещения Орбана, особенно для тех, кто возлагал надежды на лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, говорится в материале.
В четверг, 16 октября, состоялся восьмой телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который стал самым продолжительным с начала второго срока американского президента. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, основное внимание в беседе было уделено обсуждению украинского кризиса.
