Прауд: у Зеленского и ЕС случится «истерика» из-за встречи Путина и Трампа
Лидеры Евросоюза и Владимир Зеленский могут бурно отреагировать на возможную встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение высказал Британский дипломат Ян Прауд на своей странице в соцсети X.
По словам дипломата, Будапешт — единственное рациональное место в Европе, где два лидера могут встретиться.
«Венгрия сейчас является эпицентром европейской дипломатии. <…> Еврократы будут рыдать в подушки, как и Владимир Зеленский», — написал Прауд.
Ранее сообщалось, что в четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Путина и Трампа с начала второго срока американского президента — беседа длилась около двух с половиной часов.
Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы стран обсудили возможность проведения нового саммита, который, по предварительным данным, может пройти в Будапеште.