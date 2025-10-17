Прауд: у Зеленского и ЕС случится «истерика» из-за встречи Путина и Трампа

17 октября 2025, 07:22

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Лидеры Евросоюза и Владимир Зеленский могут бурно отреагировать на возможную встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение высказал Британский дипломат Ян Прауд на своей странице в соцсети X.





По словам дипломата, Будапешт — единственное рациональное место в Европе, где два лидера могут встретиться.





«Венгрия сейчас является эпицентром европейской дипломатии. <…> Еврократы будут рыдать в подушки, как и Владимир Зеленский», — написал Прауд.