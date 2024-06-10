Макрон выразил обеспокоенность победой противников помощи Украине на выборах в ЕП

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность усилением позиций крайне правых партий в Европе. Об этом он рассказал в эфире телеканала France 24, запись разговора доступна на YouTube.
Глава государства отметил, что фракции, выступающие против прогресса, победили на выборах в Европейский парламент (ЕП).
По словам Макрона, результаты выборов невыгодны сторонникам евроинтеграции.
Ранее стало известно, что партия французского лидера «Возрождение» проиграла выборы в Европарламент. На фоне результатов голосования Макрон объявил о роспуске Национального собрания и призвал к досрочным выборам в нижнюю палату парламента.
Читайте также:
Макрон объявил о роспуске Национального собрания
Поддерживающая дер Ляйен Европейская народная партия лидирует на выборах в ЕП
Крайне правая партия побеждает на выборах в ЕП во Франции
«Будь то экономический подъем, совместная защита европейских границ, поддержка аграриев или помощь Украине», – подчеркнул он.
По словам Макрона, результаты выборов невыгодны сторонникам евроинтеграции.
Ранее стало известно, что партия французского лидера «Возрождение» проиграла выборы в Европарламент. На фоне результатов голосования Макрон объявил о роспуске Национального собрания и призвал к досрочным выборам в нижнюю палату парламента.
Читайте также:
Макрон объявил о роспуске Национального собрания
Поддерживающая дер Ляйен Европейская народная партия лидирует на выборах в ЕП
Крайне правая партия побеждает на выборах в ЕП во Франции
Александр Климов