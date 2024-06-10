Пушков: поражение партии «Возрождение» на выборах в ЕП говорит о провале Макрона

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Поражение партии «Возрождение» президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европейский парламент (ЕП) свидетельствует о его собственной несостоятельности и провале его политики, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Движение Макрона правильнее было бы назвать "Вырождение", а не "Возрождение", поскольку именно к вырождению оно ведет Францию. Но, судя по всему, очень многие французы не хотят такой судьбы», – написал он в своем комментарии.
Он также вспомнил заявление президента Франции о ставке на конфликт с Россией, но, по его мнению, оно лишь отняло у политика голос.
Ранее лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен поддержала решение Маркова распустить Национальное собрание.
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