На Западе назвали цель необъявленного визита главы Пентагона на Украину

Ллойд Остин (Фото: сайт Пентагона)
Глава Пентагона Ллойд Остин мог приехать в Киев с необъявленным визитом, чтобы заставить властей Украины пойти на переговоры. Такое предположение выдвинул ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
Он отметил, что сейчас ходит много слухов о целях поездки американского министра обороны на Украину. Однако больше всего общество склоняется к тому, что Остин намерен заставить киевские власти признать реальность и приступить к переговорам с Россией.
В понедельник Остин с необъявленным визитом прибыл в Киев, эту информацию подтвердили в Пентагоне. В ходе поездки он встретится с руководством страны и отметит обязательства США по оказанию Украине военной помощи.
Газета Wall Street Journal сообщала, что во время посещения украинской столицы Остин не будет объявлять о новых поставках вооружения и не даст разрешения ВСУ обстреливать Россию западным дальнобойным оружием.
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В понедельник Остин с необъявленным визитом прибыл в Киев, эту информацию подтвердили в Пентагоне. В ходе поездки он встретится с руководством страны и отметит обязательства США по оказанию Украине военной помощи.
Газета Wall Street Journal сообщала, что во время посещения украинской столицы Остин не будет объявлять о новых поставках вооружения и не даст разрешения ВСУ обстреливать Россию западным дальнобойным оружием.
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Анастасия Чинкова