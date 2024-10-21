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Американские наемники заставляют ВСУ идти вперед — как действует ЧВК США в Курской области

Командир Аид: ЧВК США вывела основные силы из Курской области
21 октября 2024, 11:39
Фото: istock/shock

Фото: istock/shock

Американская частная военная компания Forward Observation Group (FOG) в начале боев в Курской области вывела основные силы с территории России. Позже вернулась только небольшая группа. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
Командир рассказал, что в первую неделю FOG полностью убрала своих наемников, так как план быстрого захвата не сработал. На поле боя присутствуют поляки и грузины, которые входят в состав иностранного легиона Украины. Но, по словам Аида, у них тоже не все гладко.

Командир отряда добавил, что позже американская ЧВК вернулась, но уже в небольшом количестве. Также Аид отметил, что украинские подразделения, состоящие из наемников, не действуют как штурмовые отряды. Они выполняют функции заградительных отрядов, диверсионно-разведывательных групп и снайперов.


«Иностранцы не выполняют роли штурмовиков. Они занимаются ДРГ, снайперской работой, зачистками и заградительными функциями. Иностранцы не бросаются в атаку. Они заставляют украинцев идти вперед, а сами держатся подальше. Зачистки деревень, заградительные отряды, диверсионные группы, снайперы — вот что их интересует», — цитирует Аида ТАСС.

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#военные
#всу
ВСУ повредили тепловой узел в Энергодаре, что усложнит отопительный сезон
21 октября 2024, 11:50

Эдуард Сеновоз (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

ВСУ повредили тепловой узел в Энергодаре, что усложнит начало отопительного сезона. Запуск систем отопления начнется на этой неделе, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.
«В Энергодаре на выходных вооруженные формирования Украины нанесли множественные повреждения тепловому узлу. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получил газопровод. Авария усложняет начало отопительного сезона в городе», — написал Сеновоз в своем Telegram-канале.

По его словам, подобными атаками противник хочет создать для жителей Энергодара невыносимые условия. Однако, несмотря на все эти действия со стороны ВСУ, запускать систему отопления в городе начнут уже на текущей неделе.

Сеновоз пояснил, что подключение будет происходить поэтапно. Сначала тепло появится на объектах здравоохранения, а также в дошкольных и образовательных учреждениях. В многоквартирных домах теплоснабжение появится до конца октября.

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#газопровод
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#всу
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Суд в России приговорил грузинку к 13 годам за наемничество на стороне ВСУ
Наемницу из Грузии приговорили к 13 годам за участие в боевых действиях
21 октября 2024, 11:46

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Наемница из Грузии была заочно осуждена в России на 13 лет тюремного заключения за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных Сил Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на СК РФ.
По данным следствия, Русудани Иванеишвили вступила в военизированное формирование «Грузинский национальный легион», созданное Ушанги Мамулашвили, с целью получения материального вознаграждения. Она прошла военную подготовку и участвовала в боевых действиях против вооруженных формирований ДНР и российских военнослужащих.

Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора. Иванеишвили объявлена в международный розыск.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Появились новые сведения о событиях в городе Херсон, который находится под контролем ВСУ
Сальдо: Херсон запущен и зарос сорняками
21 октября 2024, 11:42

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что временно подконтрольный киевскому режиму город Херсон запущен и зарос сорняками. Об этом информирует РИА Новости.
«Город запущен. Оккупационные власти совсем не уделяют внимание благосостоянию улиц и площадей. Город зарос сорняками, дороги постепенно всё больше разрушаются, инженерные системы изнашиваются», — поделился он.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что киевские власти не включают отопление в жилых домах Херсона, из-за чего жители вынуждены спать в верхней одежде, а в городе наблюдаются случаи мародерства и грабежей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по судостроительному заводу в Запорожье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
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«Шансов не осталось»: ВС РФ заблокировали группировку ВСУ в Селидове
21 октября 2024, 11:29

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска заблокировали группировку ВСУ в Селидове на Красноармейском (Покровском) направлении. Об этом силовые структуры сообщили ТАСС.
Отмечается, что войска ВСУ оказались заблокированы, поскольку бойцы ВС РФ взяли под полный огневой контроль все дороги, ведущие из города.

В силовых структурах также добавили, что клещи вокруг города стремительно смыкаются, лишая ВСУ даже малейшего шанса на безопасную эвакуацию.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали бойцов ВСУ, которые развернули украинский флаг в Судже Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#контроль
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Власти Одессы сообщили об ударе по портовой инфраструктуре и пожаре в порту
21 октября 2024, 11:23

Фото: istockphoto/aapsky

В Одесской области под удар российских ракет попала портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.
В своём телеграм-канале он уточнил, что в результате ракетной атаки на припортовую инфраструктуру на объекте возник сильный пожар. Накануне вечером местные СМИ и паблики сообщали о взрывах на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Кроме того, что портовая инфраструктура была повреждена, никаких других подробностей о последствиях ракетной атаки, как и сведений о пострадавших, Кипер не приводит.

Российские войска в ответ на атаки ВСУ, направленные на гражданские объекты, регулярно наносят прицельные удары высокоточным оружием по скоплениям живой силы и техники противника, а также по объектам оборонной промышленности, энергетики, военного управления и связи Украины.

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#одесса
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Балицкий предупредил о планах Запада по подрыву плотины в Киеве
21 октября 2024, 11:21

Евгений Балицкий (Фото: сайт Кремля)

Западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской ГЭС, чтобы затем обвинить в этом «злодеянии» Россию. О возможности такого развития событий предупредил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что НАТО, Запад и конкретно англосаксы привыкли действовать так, чтобы погибло как можно больше людей. Поэтому им ничего не стоит организовать взрыв на плотине, а затем обвинить Россию в тысячах смертей, нанеся ей тем самым ущерб в информационной войне.

Глава российского региона подчеркнул, что всегда стоит помнить о том, что русские и украинцы — славяне. Эти народы по сути своей — единая нация, только украинцы заболели сейчас «неприличной» болезнью, от которой их следует вылечить. Так в заключение разговора Балицкий охарактеризовал национализм.

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#губернатор
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Стало известно, зачем Сырский ездил в Сумы
Сырский посетил Сумы из-за провала ВСУ в Курской области
21 октября 2024, 11:06

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский лично приезжал в Сумы из-за провала украинской операции в Курской области. Об этом заявил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», его слова передает ТАСС.
Он рассказал, что армия России продолжает наступать на территории курского приграничья. При этом украинское командование подтягивает туда все новые резервы, однако переломить ситуацию ВСУ не могут.

«По нашей информации, даже Сырский прибыл в Сумскую область, чтобы как-то пытаться координировать этот обвал, который произошел в Курске. И мы видим, пока мы в Курске перемалываем соединения противника, у нас на фронте идет прорыв. Чего они могут достичь? Да ничего. Они просто самоубиваются», — отметил «Аид».

По его словам, Курское направление оказалось самым сложным. Здесь на стороне ВСУ воюют иностранный и грузинский легионы, а также американская ЧВК Forward Observation Group. «Аид» пояснил, что иностранцы не являются штурмовиками, а выполняют функции ДРГ, снайперов, групп зачисток, заградительных отрядов.

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#курское направление
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#чвк
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Стало известно о бесплатной помощи пластических хирургов раненным в ходе СВО
Мантурова: раненные в ходе СВО бесплатно получат помощь пластических хирургов
21 октября 2024, 10:36

Фото: iStock/Gumpanat

Российские военные, которые были ранены в ходе проведения спецоперации, могут бесплатно получать помощь пластических хирургов. Об этом сообщил главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова, пишет РИА Новости.
​По ее словам, специалисты работают с солдатами, которые пострадали от осколочных ранений. Врачи восстанавливают им поврежденные участки тела и лица. Она отметила, что медики активно оперируют на базе военного госпиталя Бурденко, а также других клиник. Мантурова отметила, что соответствующие государственные программы дают возможность получить пациентам указанную помощь бесплатно.

Помимо этого, по ее словам, с военными работают стоматологи, а также бесплатно оказываются реабилитационные, завершающие косметические процедуры.

Ранее сообщалось, что депутаты нижней палаты российского парламента внесут законопроект, предоставляющий военнослужащим и добровольцам, участвующим в спецоперациях, право бесплатного проезда к местам отдыха и обратно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Ахмат» вывел более 100 военных и гражданских из окружения в Курской области
21 октября 2024, 10:30

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Разведывательная группа из состава батальона «Ахмат» вывела из окружения в Курской области более 100 военных и гражданских. Об этом командир группы с позывным Аид сообщил в беседе с ТАСС.
Он рассказал, что его группе удалось вывести из окружения более 100 человек, в числе которых как военнослужащие других подразделений, так и мирные жители курского приграничья.

Аид отметил, что в круговороте смерти создать жизнь «прекрасно».

Также военный подчеркнул, что боевые действия в Курской области отмечается наибольшей плотностью. Данное направление стало самым сложным из всех, с которыми ему доводилось сталкиваться в зоне проведения СВО. По его словам, в начале боёв на Курском направлении бойцов даже не было времени на сон и приёмы пищи.

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