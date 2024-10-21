Американские наемники заставляют ВСУ идти вперед — как действует ЧВК США в Курской области

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Американская частная военная компания Forward Observation Group (FOG) в начале боев в Курской области вывела основные силы с территории России. Позже вернулась только небольшая группа. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
Командир рассказал, что в первую неделю FOG полностью убрала своих наемников, так как план быстрого захвата не сработал. На поле боя присутствуют поляки и грузины, которые входят в состав иностранного легиона Украины. Но, по словам Аида, у них тоже не все гладко.
Командир отряда добавил, что позже американская ЧВК вернулась, но уже в небольшом количестве. Также Аид отметил, что украинские подразделения, состоящие из наемников, не действуют как штурмовые отряды. Они выполняют функции заградительных отрядов, диверсионно-разведывательных групп и снайперов.
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Командир отряда добавил, что позже американская ЧВК вернулась, но уже в небольшом количестве. Также Аид отметил, что украинские подразделения, состоящие из наемников, не действуют как штурмовые отряды. Они выполняют функции заградительных отрядов, диверсионно-разведывательных групп и снайперов.
«Иностранцы не выполняют роли штурмовиков. Они занимаются ДРГ, снайперской работой, зачистками и заградительными функциями. Иностранцы не бросаются в атаку. Они заставляют украинцев идти вперед, а сами держатся подальше. Зачистки деревень, заградительные отряды, диверсионные группы, снайперы — вот что их интересует», — цитирует Аида ТАСС.
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Лия Мурадьян