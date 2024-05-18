На Западе не знают, кто отвечает за принятие важных государственных решений на Украине

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Украинские и западные чиновники всё чаще начали задаваться вопросом о том, кто отвечает за важные государственные решения на Украине – президент Владимир Зеленский или глава его офиса Андрей Ермак, который имеет большое влияние. Разобралась в этой ситуации газета The Washington Post.
Неназванный украинский чиновник заявил, что для сохранения легитимности Зеленскому необходимо доверие, которое стремительно падает из-за сильного влияния на президента действий Ермака. При этом у Зеленского отсутствует окружение, а влияние Ермака на его действия «монополистично».
Также уточняется, что Ермак отодвинул на второй план министерство иностранных дел, вмешивался в различные военные решения и выступал посредником в ключевых сделках с партнёрами, в том числе с США. Таким образом, считают украинские и западные чиновники, действия ближайшего советника Зеленского подрывают авторитет президента и заставляют задуматься над тем, кто на самом деле несёт ответственность за принимаемые решения.
Экс-посол США в России Майкл Макфол, сопредседательствующий с Ермаком в международной рабочей группе по санкциям против РФ, заявил, что глава офиса Зеленского фактически является премьер-министром, министром иностранных дел и главой администрации на Украине.
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Также уточняется, что Ермак отодвинул на второй план министерство иностранных дел, вмешивался в различные военные решения и выступал посредником в ключевых сделках с партнёрами, в том числе с США. Таким образом, считают украинские и западные чиновники, действия ближайшего советника Зеленского подрывают авторитет президента и заставляют задуматься над тем, кто на самом деле несёт ответственность за принимаемые решения.
Экс-посол США в России Майкл Макфол, сопредседательствующий с Ермаком в международной рабочей группе по санкциям против РФ, заявил, что глава офиса Зеленского фактически является премьер-министром, министром иностранных дел и главой администрации на Украине.
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Анастасия Чинкова