Путин высказался по поводу легитимности Зеленского как президента

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности главы Украины Владимира Зеленского после 20 мая должен быть решен политической и правовой системами страны. Трансляцию речи президента проводит телеканал «Россия 24».
Он заявил, что для России вопрос легитимности президента Украины имеет значение, так как тогда, когда РФ будет подписывать документы с Киевом, они должны быть подписаны рукой легитимного главы.
Владимир Путин пояснил, что оценку законности президенства должен давать Конституционный суд Украины.
Напомним, пятилетний президентский срок Владимира Зеленского истекает в ночь на 21 мая. Однако выборы в стране проводить не намерены, т.к. на Украине объявлено военное положение. Таким образом в стране остро встает вопрос о легитимности действующей власти.
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Владимир Путин пояснил, что оценку законности президенства должен давать Конституционный суд Украины.
Напомним, пятилетний президентский срок Владимира Зеленского истекает в ночь на 21 мая. Однако выборы в стране проводить не намерены, т.к. на Украине объявлено военное положение. Таким образом в стране остро встает вопрос о легитимности действующей власти.
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Анастасия Хохлова