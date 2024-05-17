Переговоры могут длиться 100 лет: Зеленский не пойдёт на мирное решение конфликта

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Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдёт на мирное урегулирование конфликта с Россией.
Такую уверенность в беседе с «Радио 1» высказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
Ранее арабский телеканал Al Jazeerа сообщал, что развитие операции на Харьковском направлении может закончиться тем, что Зеленский пойдет на условия России при подписании мирного соглашения.
Успехи российской армии в Харьковской области могут привести к тому, что НАТО введёт свои войска в зону спецоперации, и тогда будет «война не по-детски», считает эксперт.
Кроме того, Баранец отметил, что армия России «положила глаз» на Одессу и Николаев, а также двигается в направлении Харькова, который пока ВС РФ брать не собираются.
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Ранее арабский телеканал Al Jazeerа сообщал, что развитие операции на Харьковском направлении может закончиться тем, что Зеленский пойдет на условия России при подписании мирного соглашения.
«Зеленский никогда не пойдёт на мирное решение конфликта. Киев уже чётко обозначил свои требования для начала переговоров, для этого Россия должна отдать Украине Крым. А также вывести войска из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей», — напомнил Баранец.
Успехи российской армии в Харьковской области могут привести к тому, что НАТО введёт свои войска в зону спецоперации, и тогда будет «война не по-детски», считает эксперт.
«Переговоры могут длиться 100 лет. Они выдвинули свои условия, а мы – свои, на основании нынешних реалий. Никто не соглашается. Россия не будет выводить войска с освобождённых территорий. Россия заплатила высокую цену за эти успехи и отступать не будет», — пояснил собеседник «Радио 1».
Кроме того, Баранец отметил, что армия России «положила глаз» на Одессу и Николаев, а также двигается в направлении Харькова, который пока ВС РФ брать не собираются.
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Элина Позднякова