Зеленский запретил журналистам брать интервью у главы ГУР Буданова*

Офис президента Украины Владимира Зеленского запретил журналистам брать интервью у главы Главного управления разведки Минобороны страны Кирилла Буданова*. Об этом сообщило украинское издание «Резидент».
«Причиной запрета стала возросшая популярность Буданова* среди украинцев. В офисе Зеленского считают, что электорат экс-главкома ВСУ Валерия Залужного быстро перейдет к главе ГУР», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что сейчас Буданов* пользуется авторитетом среди украинской армии.
Буданов* занимался кураторством операции против украинского блогера Анатолия Шария. Отмечается, что ГУР Минобороны Украины намеревалось физически устранить Шария, при этом возложив ответственность за его убийство на российскую сторону. По данным источника, участников покушения на Шария Украина вербовала из группы проживающих в Испании этнических украинцев и представителей местных криминальных структур.
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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
Элина Позднякова