На Западе объяснили коварный план США против РФ

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Соединенные Штаты с Европой долго работали над тем, чтобы отдалить лидера Сербии Александра Вучича от президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет британское издание Financial Times, ссылаясь на источник.
По сообщению информатора FT, ключевая роль в этом вопросе была отведена американскому послу Кристоферу Хиллу, прибывшему в Белград через месяц после того, как началась российская спецоперация на Украине.
Аналитики, опрошенные журналистами FT, считают, что у Запада в приоритете поиск помощи для Киева, нежели подталкивание Вучича к демократической реформации.
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«Все ожидали, что Хилл поссорится с Вучичем, но его единственной задачей было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось», – сказано в материале.
Аналитики, опрошенные журналистами FT, считают, что у Запада в приоритете поиск помощи для Киева, нежели подталкивание Вучича к демократической реформации.
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Никита Кротов