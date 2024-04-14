Сербия отказалась закупать у России истребители из-за санкций

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Сербия, долгое время зависевшая от российского авиастроения, готовится к приобретению у Франции дюжины истребителей Rafale за €3 млрд, что станет крупнейшей военной сделкой для республики и символом ее приверженности Западу, пишет Financial Times (FT).
Сделка, согласно источнику в сербском Минобороны, уже согласована на более чем 90%, остается лишь уладить финансовые детали. Операция диверсификации военных закупок Сербии ускорилась из-за начала военной операции Россией.
Собеседник отметил, что проблемы с техническим обслуживанием советского оборудования и геополитические обстоятельства делают покупку у России невозможной. Также он подчеркнул, что Франция ранее не проявляла интереса к этому региону, но сейчас ситуация изменилась. Помимо истребителей Rafale, Сербия рассматривает возможность приобретения французских радарных и ракетных систем, а также заказала транспортные самолеты Airbus.
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Артем Кузьмин