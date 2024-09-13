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Американский политолог Гилберт Доктороу раскрыл истинный мотив, по которому США рассматривают возможность разрешения ударов дальнобойным оружием по территории России. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он отметил, что это решение связано с недавними успехами российских сил на фронте в Донбассе.
Доктороу пояснил, что первоначальная позиция Соединенных Штатов изменилась в ответ на достижения России в рамках специальной военной операции на Украине.
Ранее издание The Times сообщило, что президент США Джо Байден может дать разрешение Украине использовать дальнобойное оружие французского или британского производства для ударов вглубь России, однако американские системы, такие как баллистические ракеты ATACMS, не будут переданы. Это решение обусловлено стремлением Вашингтона избежать дальнейшей эскалации конфликта.
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Анастасия Хохлова