НАТО призвали прислушаться к заявлению Путина

Если политик Дональд Трамп победит на американских выборах, то он скажет российским, украинским и европейским представителям, что те должны выяснить, в каком виде будет выглядеть урегулирование конфликта на Украине и что оно в себя включит. Такое мнение в подкасте Shawn Ryan Show высказал кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс.