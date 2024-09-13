НАТО призвали прислушаться к заявлению Путина

Фото: сайт Кремля
Постпред РФ в Вене Ульянов призвал НАТО не игнорировать слова Путина по Украине.
Постпред России при международных организациях Ульянов сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Путин предупредил Запад о возможных последствиях разрешения Украине наносить удары вглубь России. Он отметил, что если Запад позволит Киеву использовать свое оружие для атак на российскую территорию, это будет означать непосредственное и прямое участие НАТО, США и европейских стран в боевых действиях.
Напомним, США намерены предоставить Украине всё необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.
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Ранее Владимир Путин предупредил Запад о возможных последствиях разрешения Украине наносить удары вглубь России. Он отметил, что если Запад позволит Киеву использовать свое оружие для атак на российскую территорию, это будет означать непосредственное и прямое участие НАТО, США и европейских стран в боевых действиях.
Напомним, США намерены предоставить Украине всё необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.
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Елена Перлова