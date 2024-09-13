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США могут дать зелёный свет ударам по России западными, но не американскими ракетами

The Times: США могут разрешить Украине удары по России западными ракетами
13 сентября 2024, 02:04

США могут дать Украине возможность наносить удары вглубь российской территории с использованием британских ракет Storm Shadow и французских Scalp, но не американских ATACMS. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в правительственных кругах нескольких стран.
Собеседники издания отметили, что такой подход может стать итогом визитов в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что использование западного дальнобойного оружия для ударов по территории РФ будет рассматриваться как участие стран НАТО, США и европейских государств в боевых действиях против России.



В свою очередь США до этого сообщили, что намерены предоставить Украине всё необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.

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Украина ждет сигнал: Байден и Стармер обсуждают судьбоносное решение
Байден и Стармер обсудят возможное снятие запрета на удары ВСУ по России
13 сентября 2024, 01:52

Фото: istock/andreonegin

Президент США Джо Байден в пятницу проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которых планируется обсудить вопрос о снятии запрета на использование украинскими войсками западного дальнобойного оружия для ударов по территории России.
Переговоры состоятся в Белом доме и будут вторыми встречами Байдена и Стармера после назначения последнего на пост премьер-министра Великобритании.

Ожидается, что Украина станет ключевой темой обсуждения наряду с другими важными вопросами, такими как боевые действия в секторе Газа, защита судоходства в Красном море и двусторонние отношения между США и Великобританией.

Главной интригой остается вопрос, одобрят ли США и Британия возможность Украины наносить удары дальнобойным оружием за пределами Крыма и других аннексированных регионов России.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединённые Штаты пока не планируют снимать ограничения на удары Вооружённых сил Украины по российской территории с использованием американского дальнобойного оружия.

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Опрос: почему Венгрия говорит «нет» Украине
Policy Solutions: более 60% венгров выступают против вступления Украины в ЕС
13 сентября 2024, 01:00

Фото: istock/rarrarorro

Более 60% жителей Венгрии высказались против вступления Украины в Европейский Союз, что свидетельствует о росте негативного отношения к евроинтеграции Украины по сравнению с прошлым годом.
Об этом говорится в результатах опроса, проведённого венгерским аналитическим центром Policy Solutions.

36% респондентов заявили, что категорически не поддерживают членство Украины в ЕС, а 25% — что частично против. В 2023 году число противников составляло 51%.

Среди сторонников правящей партии «Фидес» и её союзников 73% выступили против вступления Украины в сообщество. Среди оппозиционных партий уровень неприятия варьируется от 53% до 69%.

Напомним, ранее сообщалось, что если политик Дональд Трамп победит на американских выборах, то он скажет российским, украинским и европейским представителям, что те должны выяснить, в каком виде будет выглядеть урегулирование конфликта на Украине и что оно в себя включит.

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Байден избегает Зеленского? Белый дом отказался подтвердить встречу на Генассамблее
Белый дом не подтвердил встречу Байдена и Зеленского на Генассамблее ООН
13 сентября 2024, 00:41

Администрация США не подтвердила информацию о возможной встрече президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдёт в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

«На текущий момент я не готова сообщить какие-либо детали касательно недели высокого уровня на ГА ООН. Мы сообщим дополнительные детали позже», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.
Ранее стало известно, что Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, который выступит на сессии Генассамблеи 28 сентября и проведет встречу с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.

Напомним, в некоторых населенных пунктах Курской области, куда вторглись украинские боевики, были созданы подобия концлагерей для жителей, не успевших эвакуироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МИД РФ. Согласно полученным данным, в подобные концлагеря украинские боевики насильно сгоняли жителей российского приграничья.

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#оон
#всу
#владимир зеленский
#джозеф байден
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Пентагон допустил ошибку и сказал, что поможет России
Пентагон по ошибке заявил, что США будут помогать России защищать суверенитет
13 сентября 2024, 00:04

Фото: istock/icholakov

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге по ошибке заявил, что США нацелены на помощь России в защите её суверенитета, хотя речь шла о военной поддержке Украины.
«Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», — сказал Райдер, ошибочно упомянув Россию вместо Украины.
Продолжая выступление, Райдер уточнил, что США планируют предоставить Украине средства противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры с приближением зимы, а также бронетехнику и артиллерию.

Россия, со своей стороны, считает, что поставки вооружений Украине только усугубляют ход конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что любые грузы с оружием для Украины могут стать законной целью для России, подчеркнув, что США и НАТО фактически участвуют в конфликте через поставки и обучение украинских военных.

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США не готовы снять ограничения на удары ВСУ по территории России
Госдеп: США не объявят о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России
12 сентября 2024, 23:51

Фото: Минобороны РФ

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединённые Штаты пока не планируют снимать ограничения на удары Вооружённых сил Украины по российской территории с использованием американского дальнобойного оружия.
В эфире CNN Патель подчеркнул, что никаких изменений в политике Вашингтона по этому вопросу нет.

«У меня нет заявлений по поводу новой политики, и я определенно не собираюсь спекулировать на этом», — сказал Патель, отвечая на вопросы о возможном снятии ограничений на применение ВСУ дальнобойного вооружения против целей в России.
Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил представителей НАТО о серьёзных последствиях, если Запад поддержит удары по российской территории. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские власти и вооружённые силы принимают соответствующие меры в случае эскалации.

Напомним, президент России Владимир Путин указал, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте. Об этом он заявил во время беседы с журналистами. По его словам, украинцы не могут вносить полетные задания в вооружение, это могут сделать только военнослужащие Североатлантического альянса.

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В США раскрыли планы Трампа по Украине
Вэнс: план Трампа по Украине состоит из заморозки по линии фронта и нейтралитета
12 сентября 2024, 22:48

Фото: сайт Дональда Трампа

Если политик Дональд Трамп победит на американских выборах, то он скажет российским, украинским и европейским представителям, что те должны выяснить, в каком виде будет выглядеть урегулирование конфликта на Украине и что оно в себя включит. Такое мнение в подкасте Shawn Ryan Show высказал кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс.
«И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты», — думает он.
Вэнс считает, что при таком раскладе украинская сторона сохранит свою независимость. По мнению кандидата в американские вице-президенты, в Европе хотят завершения конфликта из-за высокого ценника на топливо, однако там недофинансировали поддержку киевского режима, пока налогоплательщики США «были очень щедрыми к украинцам».

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На Украине встревожены исчезновением Сырского
Соскин: исчезновение Сырского — плохой знак для Украины
12 сентября 2024, 22:29

Главком украинских войск Александр Сырский исчез, пока Россия прорвала фронт, а глава киевского режима Владимир Зеленский говорит, что «все идет по плану», отметил у себя на YouTube-канале аналитик Олег Соскин.
«Возникает вопрос, а какой план у Зеленского. Идут постоянные сообщения о гибели украинских военных в Курской области, о ранениях, о тяжелой ситуации. Сырский пропал, нету Сырского. Он постоянно был на связи, а теперь исчез. Это тоже очень нехороший знак», — прокомментировал Соскин.
Он добавил, что ВС РФ практически окружили большое число боевиков ВСУ под Курском и вернули себе десять населенных пунктов. Соскин резюмировал, что реальная ситуация гораздо хуже, нежели заявляет Зеленский и его команда.

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Глава РБ Лукашенко: в событиях в Карабахе, виновато только руководство Армении
12 сентября 2024, 22:13

Фото: istockphoto/Derek Brumby

В происходящих в Нагорном Карабахе событиях виновато только руководство Армении, заявил глава РБ Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.
Белорусский лидер отметил, что лично предлагал руководству армянской республики отдать территории азербайджанцам, когда руководители других стран молчали или были против такого развития ситуации. По утверждению Лукашенко, «на тех территориях никто не жил».

Политик также заявил, что призывал руководство Армении к миру в регионе, но там решили иначе.

Лукашенко добавил, что ранее он обсуждал урегулирование ситуации в Карабахе с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава Белоруссии резюмировал, что РБ помогала армянской стороне в различных сферах и хотела «добрых отношений», но Ереван принял решение повернуться к Западу.

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#нагорный карабах
#александр лукашенко
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«Грандиозная вечеринка»: стало известно, когда распадется НАТО
Экс-разведчик США Риттер: НАТО распадется через десять лет
12 сентября 2024, 21:37

Фото: сайт НАТО

НАТО распадется через десять лет из-за ставки Турции на Евразию, считает экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Through the eyes of. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, турецкая сторона хочет полностью присоединиться к БРИКС.
«Это — конец НАТО. Это — смерть НАТО. Я думаю, что НАТО распадется менее чем через десять лет», — прокомментировал Риттер.
Он добавил, что Евросоюз, который не принимает Турцию уже несколько десятков лет, распадется еще быстрей.

«Турция, по сути, заявила: мы не хотим быть частью ни одного из этих тонущих кораблей (НАТО и ЕС. — Прим. ред.), мы уходим с тонущего Титаника и садимся на новый большой круизный лайнер, потому что это будет грандиозная вечеринка», — резюмировал бывший разведчик.

Известно, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган приедет в Казань на саммит БРИКС. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назвал последствия, если Запад решит напрямую участвовать в конфликте на Украине.

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#мир
#нато
#новости
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