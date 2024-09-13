США могут дать зелёный свет ударам по России западными, но не американскими ракетами

США могут дать Украине возможность наносить удары вглубь российской территории с использованием британских ракет Storm Shadow и французских Scalp, но не американских ATACMS. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в правительственных кругах нескольких стран.
Собеседники издания отметили, что такой подход может стать итогом визитов в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что использование западного дальнобойного оружия для ударов по территории РФ будет рассматриваться как участие стран НАТО, США и европейских государств в боевых действиях против России.
В свою очередь США до этого сообщили, что намерены предоставить Украине всё необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что использование западного дальнобойного оружия для ударов по территории РФ будет рассматриваться как участие стран НАТО, США и европейских государств в боевых действиях против России.
В свою очередь США до этого сообщили, что намерены предоставить Украине всё необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.
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Елена Перлова