В США пошли слухи о флирте «любящей власть» жены Байдена с Трампом

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Первая леди США Джилл Байден флиртовала в беседе с Дональдом Трампом во время их встречи в Париже, заявил телеведущий Fox News Ларри Кудлоу.
По мнению журналиста, такое поведение связано с предполагаемой «любовью к власти». Он также допустил, что семья Байденов, включая самого Джо Байдена, могла тайно проголосовать за Трампа на президентских выборах.
Ранее в интервью The New York Post Дональд Трамп отметил, что его разговор с первой леди прошел в приятной атмосфере.
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Ранее в интервью The New York Post Дональд Трамп отметил, что его разговор с первой леди прошел в приятной атмосфере.
«Джилл не могла быть более милой, чем была в тот день. (...) Это политика — к резким заявлениям в отношении друг друга приходится привыкать. Но она была действительно очень мила, и мы весьма приятно побеседовали», — заявил Трамп.Ранее 9 декабря Зеленский заявил, что от Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО. Через некоторое время Илон Маск выразил недоумение на слова украинского президента о бессмысленности разговора с Трампом и незначительности его роли во вступлении Киева в НАТО.
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Мария Моисеева