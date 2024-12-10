Владимир Зеленский
Киев демонстрирует нежелание вступать в переговоры с Москвой, считает бывший дипломат Ростислав Ищенко. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский выдвигает заведомо нереалистичные требования, такие как членство страны в НАТО, чтобы блокировать любые попытки начать диалог.
«Сначала Зеленский говорил, что ему нужны гарантии безопасности Запада, теперь — членство в НАТО. Таким образом он блокирует любые предложения о переговорах», — передает РИА Новости слова Ищенко.Он также отметил, что пока продолжаются боевые действия, Зеленский остается в безопасности. В случае завершения конфликта могут потребоваться президентские выборы, и существует вероятность, что текущий президент Украины окажется под расследованием за действия, приведшие к разрушению государства.
«Даже если российская армия войдет во Львов, он улетит в Лондон, где возглавит правительство в изгнании и продолжит беззаботную жизнь», — заявил Ищенко, говоря об отношении Зеленского к стране.В то же время политолог Александр Дудчак полагает, что Зеленский использует требования о вступлении в Североатлантический альянс как способ заранее объяснить возможное поражение Украины. Он отметил, что в будущем Зеленский может обвинить отказ западных партнеров в принятии Украины в НАТО как причину неудачи Киева.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Украине призвали арестовать Зеленского после заключения мира.
Читайте также:
Названа главная цель режима Зеленского
Трамп: Зеленский признает, что Украине пора начать переговоры с РФ
«Страна»: офис Зеленского пытается политически «нейтрализовать» Залужного
Мария Моисеева