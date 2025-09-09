09 сентября 2025, 19:49

NI: Путин ответил на провокацию США с истребителем на Аляске

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин, по мнению эксперта Даниэля Вайхерта, продемонстрировал уверенность в мощи российского подводного флота и не испытывает страха перед Западом. Об этом сообщает The National Interest.