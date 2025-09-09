На Западе оценили ответ Путина на провокацию с бомбардировщиком США B-2 Spirit на Аляске
Президент России Владимир Путин, по мнению эксперта Даниэля Вайхерта, продемонстрировал уверенность в мощи российского подводного флота и не испытывает страха перед Западом. Об этом сообщает The National Interest.
В последние дни войска НАТО предприняли попытки выследить российскую подводную лодку у берегов Норвегии, что вызвало повышенное внимание со стороны Москвы.
Вайхерт отметил, что теперь понятно, почему Путин ухмылялся, наблюдая три недели назад за военными демонстрациями президента США Дональда Трампа на Аляске с участием истребителей F-22 и стратегического бомбардировщика B-2 Spirit.
По его мнению, реакция российского лидера свидетельствует о том, что Москва воспринимает демонстрации военной мощи НАТО не как угрозу, а скорее как повод продемонстрировать собственные силы и возможности.
