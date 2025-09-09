На Западе призвали Трампа прислушаться к словам Путина об Украине

09 сентября 2025, 10:50

RS: Трампу следует удвоить дипломатические усилия после слов Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президенту США Дональду Трампу после слов российского лидера Владимира Путина об Украине следует удвоить дипломатические усилия. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.