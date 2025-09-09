Достижения.рф

На Западе призвали Трампа прислушаться к словам Путина об Украине

RS: Трампу следует удвоить дипломатические усилия после слов Путина
Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президенту США Дональду Трампу после слов российского лидера Владимира Путина об Украине следует удвоить дипломатические усилия. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.



На полях саммита ШОС Путин заявил, что договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине можно в случае, если восторжествует здравый смысл.

В публикации издания журналисты выразили надежду на то, что Трамп прислушается к словам своего российского коллеги. Теперь президенту США следует активизировать усилия по прекращению боевых действий и игнорировать голоса, призывающие к введению дополнительных санкций или оказанию военного давления на Москву.

Также в статье говорится, что Трампу необходимо удвоить дипломатические усилия, инициировав полноценные переговоры между США, Россией и Украиной.

Анастасия Чинкова

