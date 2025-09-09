На Западе призвали Трампа прислушаться к словам Путина об Украине
Президенту США Дональду Трампу после слов российского лидера Владимира Путина об Украине следует удвоить дипломатические усилия. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.
На полях саммита ШОС Путин заявил, что договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине можно в случае, если восторжествует здравый смысл.
В публикации издания журналисты выразили надежду на то, что Трамп прислушается к словам своего российского коллеги. Теперь президенту США следует активизировать усилия по прекращению боевых действий и игнорировать голоса, призывающие к введению дополнительных санкций или оказанию военного давления на Москву.
Также в статье говорится, что Трампу необходимо удвоить дипломатические усилия, инициировав полноценные переговоры между США, Россией и Украиной.
