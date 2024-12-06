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Госсекретарю США Энтони Блинкену ответил на выпад в сторону главы МИД РФ Сергея Лаврова американский полковник Лоуренс Уилкерскон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
Эксперт напомнил западному дипломату о контактах с РФ. Блинкен обвинил российскую сторону в одностороннем подходе к концепции о неделимой безопасности. По его словам, Москва никогда не могла быть в безопасности с ее якобы «имперскими амбициями».
Он подчеркнул отсутствие диалога с российскими послами и, в частности, с экс-послом РФ в Америке.
Лавров отмечал в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, что не виделся с Блинкеном с 2021 года, когда в Риме проходил саммит G20.
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«Блинкен несет ответственность. Это бессовестно, что госсекретарь мог установить такой режим», — сказал Уилккерсон.
Он подчеркнул отсутствие диалога с российскими послами и, в частности, с экс-послом РФ в Америке.
Лавров отмечал в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, что не виделся с Блинкеном с 2021 года, когда в Риме проходил саммит G20.
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Никита Кротов