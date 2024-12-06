На Западе ответили Блинкену на выпад в адрес Лаврова

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов в последнее время недостаточно хорошо вел диалог с жителями региона и объяснял им, какие меры поддержки доступны. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт, который ранее возглавлял регион.