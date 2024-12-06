«Почти в два раза»: Бербок оконфузилась, критикуя Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что снятие санкций с РФ не будет условием для достижения соглашения по Украине. Лавров уточнил, что экономика России не только выдержала санкции, но стала благодаря ним сильнее. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.