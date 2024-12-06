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«Почти в два раза»: Бербок оконфузилась, критикуя Лаврова

Бербок, пытаясь раскритиковать Лаврова, ошиблась в численности населения Европы
Анналена Бербок Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Анналена Бербок Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава МИД Германии Анналена Бербок на Совете глав МИД стран ОБСЕ на Мальте решила осудить позицию своего российского коллеги Сергея Лаврова по Украине, однако почти в два раза ошиблась с оценкой численности населения Европы.
«Вы можете обманывать себя, но вы не можете обмануть весь мир. Не 1,3 миллиарда людей на европейском континенте. Вы можете обмануть себя, но вы не можете обмануть нас, 1,3 миллиарда людей в Европе», — сказала Бербок, обращаясь к Лаврову.

При этом данные ООН говорят о том, что население Европы не превышает порядка 750 миллионов человек.



Позже МИД ФРГ выпустил в социальной сети Х исправленную цитату Бербок, где вместо Европы говорится о «регионе ОБСЕ».

В Совете глав МИД ОБСЕ принимает участие Лавров. Он впервые посетил европейскую страну с начала российской спецоперации.

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Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение продолжать выполнять свои функции до завершения срока полномочий в 2027 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Как утверждает французский лидер, он был избран на пятилетний срок и намерен оставаться на своем посту до окончания мандата.

Накануне Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства.

Напомним, в среду, 4 декабря, большинство парламентариев высказались за вотум недоверия премьеру Франции Мишелю Барнье, выдвинутого левой партией «Непокорившаяся Франция». В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577.

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Уничтожение украинского народа, сигнал «Орешником», смерть Навального*: главные заявление Лаврова в интервью Карлсону
06 декабря 2024, 08:02

Сергей Лавров и Такер Карлсон (Фото: кадр из интервью)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обсудил широкий круг вопросов, включая конфликты на Украине, ядерные угрозы, отношение к санкциям и позицию Запада. Его комментарии дают понять, как Москва воспринимает текущую международную обстановку и свою роль в ней. О главных заявлениях министра расскажет «Радио 1».

Россия и ядерные угрозы


Лавров обратил внимание на опасность заявлений некоторых западных политиков, которые считают, что Соединенные Штаты останутся вне риска в случае ядерного конфликта. Министр подчеркнул, что подобные рассуждения подталкивают к катастрофическим последствиям, которые Россия хотела бы избежать.

Он также отметил, что Россия продолжает тестирование гиперзвукового оружия, включая комплекс «Орешник», чтобы продемонстрировать готовность защищать свои интересы.


Такер Карлсон (Фото: кадр из интервью)

Сигнал Западу от «Орешника»


Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что запуск системы «Орешник» продемонстрировал готовность страны использовать любые средства для предотвращения «стратегического поражения» на международной арене. Он отметил, что за 30 минут до старта система отправила уведомление в США, которые были в курсе предстоящего события, но не воспринимали его как серьезную угрозу.

Лавров заявил об отсутствии у России планов уничтожить украинский народ


Сергей Лавров подчеркнул, что у России нет планов на уничтожение украинского народа. Он напомнил, что Москва неоднократно предупреждала НАТО о недопустимости его расширения на восток, а президент Владимир Путин долгое время объяснял эту позицию на международных форумах тем, кто мечтал о «конце истории» и своем «доминировании».

«Мы не говорим о истреблении какого-либо народа. Эта война была начата не нами. У нас нет намерения уничтожать украинский народ. Они являются братьями и сестрами для российского народа», — заявил Лавров.

Он также отметил, что переговоры в Стамбуле в 2022 году были сорваны по инициативе западных союзников Украины, в частности тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В настоящее время, по его словам, в некоторых столицах наблюдается усталость от конфликта, и в США уже ведутся разговоры о том, чтобы передать решение ситуации европейцам и сосредоточиться на более значимых вопросах.


Неадекватное поведение Зеленского


Сергей Лавров охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как неадекватного, если он надеется вернуть русскоговорящих граждан под свою юрисдикцию после своих провокационных высказываний. Лавров вспомнил инцидент ноября 2021 года, когда Зеленский заявил, что не считает людей, попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны, полноценными людьми. Он тогда использовал термин «особи», что вызвало критику со стороны российского министра.


Сергей Лавров (Фото: кадр из интервью)

О потерях на СВО


В ответ на вопрос Такера Карлсона о числе погибших россиян в ходе специальной военной операции, Лавров подчеркнул, что информация о потерях находится в ведении Минобороны России и не может быть раскрыта им лично.


Судьба Крыма была решена в 2014 году


Глава МИД России подчеркнул, что утверждать, будто люди, пришедшие к власти после военного переворота в феврале 2014 года, представляли интересы жителей восточной и южной Украины или крымчан, «абсолютно бесполезно». По его словам, крымчане отвергли этот переворот и потребовали, чтобы их оставили в покое.


Россия так и не получила результатов медицинских анализов Навального*


Лавров сообщил об отсутствии результатов медицинских анализов Алексея Навального*, которые были проведены во время его лечения в Германии осенью 2020 года. Министр отметил, что запрос на эти данные вызван не только интересом к состоянию здоровья Навального*, но и стремлением выяснить, какое лечение ему было предоставлено.


Трамп: дружелюбный, но не обязательно пророссийский


Сергей Лавров отметил, что Дональд Трамп проявляет дружелюбие, однако не имеет ярко выраженной пророссийской позиции. Министр подчеркнул, что Россия всегда с уважением относилась к выбору американского народа и никогда не прекращала контакты с Соединенными Штатами.

Конфликт на Украине и роль Запада


Глава российского МИД обвинил западные страны в поддержке Киева, которая, по его мнению, провоцирует эскалацию конфликта. Лавров подчеркнул, что поставки дальнобойного оружия Украине свидетельствуют о том, что Запад недооценивает риски.

Фото: iStock/sb2010

Министр также раскритиковал западных политиков за заявления о «подвижности» российских красных линий. По его словам, такие подходы являются серьезной ошибкой, которая может привести к усилению напряженности и подрыву международной стабильности.

Министр добавил, что Москва защищает своих граждан и культурное наследие на территориях, которые теперь входят в состав России.

Санкции и экономическая устойчивость России


Лавров отметил, что введенные против России санкции, особенно при администрации Джо Байдена, достигли беспрецедентного уровня. Однако он подчеркнул, что экономика страны выдержала этот удар и стала сильнее благодаря развитию внутренних механизмов и сотрудничеству с дружественными странами.

Диалог с США: каналы связи и дипломатия


Несмотря на сложную обстановку, между Россией и США сохраняются каналы связи. При этом некоторые из них являются негласными. По словам Лаврова, они используются для обсуждения вопросов обмена заключенными и других острых тем.


Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Итоги интервью


Интервью Лаврова стало отражением текущей российской внешнеполитической линии. Глава МИД подчеркнул, что Россия готова отстаивать свои интересы всеми доступными средствами, но предпочитает избегать эскалации, которая может привести к глобальной катастрофе.

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Стала известна реакция Запада на интервью Лаврова Такеру Карлсону
06 декабря 2024, 06:13

Фото: iStock/Urupong

Пользователи соцсети X выразили одобрение позиции главы МИД России Сергея Лаврова, который дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Само интервью в X набрало около 2 млн просмотров за три часа с момента выхода.
В комментариях под публикацией Карлсона многие подчеркнули, что американское правительство препятствует завершению конфликта из-за собственной финансовой выгоды, передает РИА Новости.

Читатели отметили контракты крупных американских компаний, таких как BlackRock, на восстановление Украины. Стоимость одного из известных публике контрактов достигает почти триллиона долларов, при этом вся сумма финансируется налогоплательщиками США.

Некоторые комментаторы очень высоко оценили работу Сергея Лаврова.

«Лучший и самый опытный министр иностранных дел на Земле», — написал пользователь с ником Zlatti71.
Также прозвучали похвалы в адрес Карлсона, который, по мнению читателей, делает больше для предотвращения третьей мировой войны, чем действующее руководство США.

Интервью Лаврова длилось 80 минут, в нем обсуждались конфликт на Украине, перспективы переговоров с Киевом и текущее состояние отношений между Москвой и Вашингтоном.

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#сергей лавров
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Лавров предупредил Запад о рисках игнорирования красных линий РФ
Лавров: Запад ошибается, если думает, что красные линии РФ можно сдвинуть
06 декабря 2024, 04:24

Фото: iStock/vadimrysev

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью Такеру Карлсону, что мнение Запада о возможности сдвига российских «красных линий» является серьезной ошибкой.
Лавров отметил, что некоторые западные чиновники, включая представителей НАТО, допускают высказывания о нанесении превентивного удара по России, что вызывает глубокую обеспокоенность.

«Если они (западные страны) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть «красные линии», да они их объявили, но эти «красные линии» снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка», — сказал глава МИД.
По словам Лаврова, подобная риторика подрывает стабильность и усиливает напряженность, что может привести к тяжелым последствиям. Министр подчеркнул недопустимость таких подходов в отношениях между государствами.

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#нато
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Лавров прокомментировал влияние западных санкций на Россию
Лавров: санкции Запада против РФ укрепили экономику России
06 декабря 2024, 03:07

Фото: iStock/Leestat

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что снятие санкций с РФ не будет условием для достижения соглашения по Украине. Лавров уточнил, что экономика России не только выдержала санкции, но стала благодаря ним сильнее. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам Лаврова, Россия научилась адаптироваться к рестрикциям, которые достигли беспрецедентного уровня при администрации Джо Байдена. Экономика страны укрепилась благодаря развитию собственных механизмов и сотрудничеству с дружественными государствами.

«Мы многому научились с тех пор, как ввели против нас санкции», — сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что жизнь в условиях санкций подтолкнула Россию к большей самостоятельности, что позволило ей усилить свои позиции на мировой арене.

Ранее в интервью Лавров подверг критике заявления Зеленского о русских и назвал его «неадекватным». Он также акцентировал внимание на том, что разговоры США о ядерном ударе являются приглашением к катастрофе.

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#сергей лавров
#интервью
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Министр иностранных дел РФ рассказал о личном впечатлении от Трампа
Лавров: Трамп сильный и дружелюбный лидер, но не пророссийский
06 декабря 2024, 03:05

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал о своем впечатлении от общения с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Трамп является сильным и решительным лидером, который предпочитает оперативно добиваться результатов.
«Думаю, он — сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре», — заявил глава МИД.
Лавров отметил, что ему довелось дважды встретиться с Трампом в Овальном кабинете и присутствовать на переговорах Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на дружелюбную манеру общения Трампа, министр подчеркнул, что тот не является пророссийским лидером, которым его иногда пытаются представить.

В качестве примера Лавров напомнил о большом количестве антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, что подтверждает его независимую от России позицию.

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#россия
#соглашения
#сергей лавров
#мид
#министр
#интервью
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Лавров назвал опасной игру США с ядерным оружием
Лавров: разговоры о ядерном ударе являются приглашением к катастрофе
06 декабря 2024, 02:56

Фото: iStock/Gerasimov174

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону выразил обеспокоенность подходом американских чиновников к обсуждению эскалации с возможным применением ядерного оружия.
Лавров указал на комментарий Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США, который заявил, что в случае ядерной эскалации пострадают прежде всего европейские союзники, а не сами США.

«Кирби, отвечая на вопросы об эскалации и возможности применения ядерного оружия, сказал, что американцы не хотят эскалации, и если там будет какой-нибудь ядерный элемент, то пострадают их европейские союзники. Таким образом, даже мысленно он исключает, что Соединенные Штаты могут пострадать. Это делает ситуацию немного более рискованной», — указал глава МИД.
По словам Лаврова, такой подход, исключающий вероятность ущерба для Соединенных Штатов, является крайне опасным. Министр подчеркнул, что профессионалы в области ядерного сдерживания понимают риски подобных заявлений.

Глава МИД также отметил, что разговоры об ограниченном применении ядерного оружия недопустимы, поскольку это прямое приглашение к катастрофе, которую Россия хотела бы избежать.

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#мид
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Лавров рассказал о негласных каналах связи между Россией и США по Украине
06 декабря 2024, 01:36

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о существовании негласных каналов связи между Москвой и Вашингтоном, касающихся ситуации на Украине. Однако, по его словам, предложения США, поступающие через эти каналы, практически идентичны публичным заявлениям.
Американская сторона, как отметил Лавров, на протяжении всего конфликта продолжает настаивать на прекращении военных действий и отводе российских войск, акцентируя необходимость учета позиций Украины.

«Должны остановиться, должны принять потребности Украины и ее позиции», — повторил министр призывы Вашингтона.
Кроме того, дипломат указал на существование других каналов взаимодействия, включая переговоры по обмену заключенными. Лавров упомянул, что уже было осуществлено несколько таких обменов.

Также функционирует канал для уведомления о запуске баллистических ракет.

Ранее «Радио 1» писало о том, что в интервью с Такером Карлсоном Лавров также заявил о желании России наладить отношения с США.

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#дипломат
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Лавров заявил о желании России наладить отношения с США
06 декабря 2024, 01:28

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил позицию Москвы относительно отношений с Вашингтоном. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он отметил, что Россия стремится к нормализации отношений со всеми странами, включая Соединенные Штаты, которые он назвал великой державой.
«Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США», — пояснил Лавров.
Лавров подчеркнул, что нет объективных причин, препятствующих сотрудничеству между Россией и США, и добавил, что Москва заинтересована в конструктивном взаимодействии.

Ранее стало известно, что интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на 6 декабря.

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