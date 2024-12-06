«Почти в два раза»: Бербок оконфузилась, критикуя Лаврова

Анналена Бербок Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Глава МИД Германии Анналена Бербок на Совете глав МИД стран ОБСЕ на Мальте решила осудить позицию своего российского коллеги Сергея Лаврова по Украине, однако почти в два раза ошиблась с оценкой численности населения Европы.
«Вы можете обманывать себя, но вы не можете обмануть весь мир. Не 1,3 миллиарда людей на европейском континенте. Вы можете обмануть себя, но вы не можете обмануть нас, 1,3 миллиарда людей в Европе», — сказала Бербок, обращаясь к Лаврову.
При этом данные ООН говорят о том, что население Европы не превышает порядка 750 миллионов человек.
Позже МИД ФРГ выпустил в социальной сети Х исправленную цитату Бербок, где вместо Европы говорится о «регионе ОБСЕ».
В Совете глав МИД ОБСЕ принимает участие Лавров. Он впервые посетил европейскую страну с начала российской спецоперации.
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