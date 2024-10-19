На Западе озвучили срок, за который Россия может взять Латвию и Литву

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России потребуется лишь 10 дней, чтобы взять Латвию и часть Литвы, если произойдет конфликт со странами Прибалтики. Такие данные озвучил американский Center on New Generation Warfare в результате смоделированного сценария атаки России, передает немецкое издание Bild. Отмечается, что сценарий конфликта моделировали генералы НАТО Филип Бридлав и Бен Ходжес.
Согласно рассматриваемому сценарию генералов, в 2027 году ВС РФ сначала захватят Латвию, а затем атакуют Литву с территории Калининграда и Белоруссии. Дислоцированным в Прибалтике войскам НАТО придется отступать в ожидании подкрепления от основных сил блока. При этом реакция Североатлантического альянса не рассматривается как молниеносная. При самом печальном развитии событий блоку потребуется больше 10 дней, чтобы начать реагировать на случившееся.
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Данил Пономарев