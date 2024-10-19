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На Западе озвучили срок, за который Россия может взять Латвию и Литву

Bild: России потребуется 10 дней для захвата Латвии и части Литвы, НАТО отступит
19 октября 2024, 21:31
Фото: iStock/javarman3

Фото: iStock/javarman3

России потребуется лишь 10 дней, чтобы взять Латвию и часть Литвы, если произойдет конфликт со странами Прибалтики. Такие данные озвучил американский Center on New Generation Warfare в результате смоделированного сценария атаки России, передает немецкое издание Bild. Отмечается, что сценарий конфликта моделировали генералы НАТО Филип Бридлав и Бен Ходжес.
Согласно рассматриваемому сценарию генералов, в 2027 году ВС РФ сначала захватят Латвию, а затем атакуют Литву с территории Калининграда и Белоруссии. Дислоцированным в Прибалтике войскам НАТО придется отступать в ожидании подкрепления от основных сил блока. При этом реакция Североатлантического альянса не рассматривается как молниеносная. При самом печальном развитии событий блоку потребуется больше 10 дней, чтобы начать реагировать на случившееся.

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#нато
#вс рф
#литва
#латвия
#конфликт
Киселев: лидерам ведущих СМИ стран БРИКС удалось коротко пообщаться с Путиным
19 октября 2024, 21:50

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Руководителям ведущих СМИ стран БРИКС удалось коротко пообщаться с президентом России Владимиром Путиным после встречи с ними. Об этом рассказал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости. По его словам, разговор был краток, так как у российского лидера очень плотный график.
«Накоротке. Поскольку сразу было сказано, что график очень плотный у президента», — пояснил он.
Киселев добавил, что помимо этого была общая фотосессия, на которой все хотели отдельно сфотографироваться с Путиным, так как остались в восторге от разговора с ним, и это удалось практически каждому.
«И потом все хотели сфотографироваться с Путиным отдельно, поскольку все были в восторге от общения с ним», — рассказал он.
По словам Киселева, Путин чутко и с терпением отнесся к просьбам журналистов, сфотографировался даже с теми, кто не принимал непосредственное участие во встрече, и все равно остался очень доволен теплой атмосферой.

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МО Румынии: воздушное пространство страны нарушила небольшая цель
19 октября 2024, 21:33

Фото: istockphoto/starpik

Небольшая цель нарушила воздушное пространство Румынии, проинформировали в Минобороны страны. Там отметили, что обнаружить ее не смогли.
«Так, для мониторинга ситуации были последовательно подняты в воздух два самолета F-18 ВВС Испании с 57-й авиабазы Михаил Когэлничану и два самолета F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы Борча», — добавили в оборонном ведомстве.
Военные также уточнили, что сигнал радиолокации указал, румынская сухопутная граница была пересечена, приблизительно, в четыре утра в районе Гура-Портицей.

Ранее в Италии разъяснили, за что будут происходить войны будущего. Названы несколько аспектов, одним из которых является производство энергии, однако это еще не все.

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#мир
#румыния
#новости
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В Италии раскрыли, за что будут идти войны будущего
МО Италии: войны будущего будут идти за редкоземельные металлы
19 октября 2024, 21:20

Фото: istockphoto/okfoto

Войны будущего будут происходить за редкоземельные металлы, а именно, за их месторождения, рассказал на встрече глав МО стран G7 итальянский министр обороны Гуидо Крозетто. Он добавил, что предметом для военных действий будущего станут водные источники.
«В ближайшие несколько лет нас ждут войны, целью которых будут месторождения редкоземельных металлов, лития», — прокомментировал Крозетто.

Кроме того, по словам министра, причиной конфликтов станет энергетическое производство, а большую роль сыграет искусственный интеллект.

Ранее сообщалось, к какому решению по Украине пришли главы Минобороны стран «Большой семерки». Соответствующий коммюнике уже есть.

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#мир
#италия
#война
#новости
#металл
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США готовы пригласить Украину в НАТО
Le Monde: Байден готов пригласить Украину в НАТО при победе Харрис
19 октября 2024, 20:45

Фото: iStock/Michele Ursi

Президент США Джо Байден готов пригласить Украину в НАТО, если на выборах победит кандидат от демократов Камала Харрис. Об этом со ссылкой на источники пишет французская газета Le Monde. Отмечается, что Байден может объявить об официальном приглашении Киева в альянс до инаугурации нового президента в январе 2025 года.
По информации источника, во время встречи в Берлине 12 октября лидеры США, Великобритании, Франции и Германии не смогли достигнуть консенсуса по приглашению Украины в НАТО, которое Киев называет своей наилучшей гарантией безопасности. Вашингтон не имеет ничего против подобной идеи, в то время как Берлин выступает категорически против.

Источник уточняет, что при победе Дональда Трампа все будет наоборот, «малейшая инициатива Байдена рискует усугубить ситуацию».

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#нато
#киев
#украина
#германия
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Названы штаты, в которых Трампа обходит Харрис
Bullfinch Group: Харрис обходит Трампа в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании
19 октября 2024, 20:02

Камала Харрис (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Кандидат в президенты от демократической партии США Камала Харрис опережает своего оппонента-республиканца Дональда Трампа в трех штатах. Об этом говорят данные опроса Bullfinch Group, на который ссылаются журналисты Newsweek.
Таким образом в Висконсине Харрис идет с опережением в три процента, в Мичигане ее поддерживают 53% на фоне 45% Трампа, а в Пенсильвании ничья. Однако, если добавить третьего кандидата, то перевес намечен в пользу Харрис. Подчеркивается, что все данные примерные.

Респондентов опрашивали в период с 11 по 17 октября, поучаствовали 1800 человек из трех названных колеблющихся штатов. Погрешность составляет четыре процента.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Ранее сообщалось, что отказался раскрыть действующий президент США Джо Байден.

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#сша
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#дональд трамп
#камала харрис
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На Украине опять предложили снизить возраст мобилизации
Депутат Рады Костенко предложил снизить возраст мобилизации на Украине до 20 лет
19 октября 2024, 18:39

Фото: iStock/Cavan Images

Депутат Верховной рады Роман Костенко выступил за снижение возраста мобилизации на Украине до 20 лет, так как, по его мнению, раз люди могут с 21 года становиться депутатами, то в 20 лет точно могут отправиться на фронт. Видео с соответствующим заявлением парламентария опубликовало украинское издание «Страна».
«Если конституцией определено, что человек с 21 года может стать депутатом, то солдатом в 20 он может точно стать», — поделился он своеобразным ходом мыслей.
Костенко также пересказал детали переговоров с американской стороной, которая настаивает на снижении возрастной планки мобилизации. Ранее существование подобных обсуждений с США подтвердил украинский министр обороны Рустем Умеров.
«Вы говорите, что у вас проблемы с мобилизацией. Почему же во всех странах призывают с 18 лет, а у вас с 25 лет? Значит, у вас нет проблем с мобилизацией. Или же вы боитесь принимать кардинальные решения», — привел пример разговоров Костенко.
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#мобилизация
#украина
#депутат
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В Сербии осудили отказ Польши приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима
19 октября 2024, 17:57

Александр Вулин (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Отказ Польши приглашать Россию на годовщину освобождения Освенцима является оскорблением памяти узников нацизма, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Его слова передает РИА Новости. По его мнению, сложно представить большее оскорбление для исторической правды, чем то, что освободителей концлагеря не будет на годовщине его освобождения.
«Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице, чем то, что их освободители не будут здесь», — возмутился политик.
По словам руководства музея концлагеря, они не могут пригласить на годовщину освобождения страну, которая, по их мнению, попирает идеалы свободы.

Решение польской стороны также возмутило главу Сербии Александра Вучича, который предположил, что видимо вместо русских там будут «те, кто создал» Освенцим.

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#великая отечественная война
#нацизм
#польша
#сербия
#россия
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Белоусов сыграл по-американски: как ВС РФ используют Starlink и лишают ВСУ возможности контрнаступления
19 октября 2024, 17:34

Фото: Риа Новости/ Вадим Савицкий

Российских военных в зоне СВО снабдят терминалами Starlink. Министерство обороны РФ под командованием Андрея Белоусова заполучило в пользование технологию SpaceX, сообщает The Washington Post.

И у армии России есть Starlink


Терминалы Starlink — система высокоскоростного интернета. Он обладает меньшей задержкой в сравнении с обычным спутниковым интернетом. По мнению WP, именно технология SpaceX давала украинским войскам преимущество перед ВС РФ на поле боя. С помощью высокоскоростного спутникового интернета можно отправлять больше беспилотников и делать более точные удары с ними.

«Терминалы, которые позволяют командирам наблюдать за полем боя с помощью дронов и обеспечивают безопасную связь между солдатами, попадают под действие санкций, запрещающих поставку Москве американских электронных устройств», — переводит материал WP телеграм-канал BRIEFLY.
В статье говорится, что россияне приобретают терминалы Starlink через чёрный рынок. Технологии Илона Маска позволили армии России успешно продвинуть войска на территории ДНР, убеждены в WP.

За счёт сравнения сил на поле боя ВС РФ может активнее отражать атаки ВСУ и проводить более эффективные наступления.

ВСУ потеряли преимущество


Украинские военные обвинили американского миллиардера Илона Маска главу компании SpaceX — в бездействии относительно использования русскими терминалов Starlink. ВСУ уверены в том, что Маск пособничает России.

«Они просто подавили нас», — говорит украинский офицер 72-й механизированной бригады.

Эта бригада удерживала окрестности Угледара с 2022 года, а после появления у ВС РФ американских терминалов была вынуждена отступить. Военные убеждены, что тому виной появление у русских возможности аналогичным Украине способом отражать атаки.


Всем или никому: почему США не отключает Россию от Starlink?

Илон Маск с матерью Мэй Маск (Фото: соцсети Илона Маска)

Москва без существенных потерь обходит санкции Запада. Киев и Вашингтон не могут отключить России доступ к технологиям SpaceX без ущерба для ВСУ. Проблема заключается в технической составляющей устройств Маска.

«Терминалы Starlink распространялись по российским позициям весь год, но только в последние несколько месяцев их влияние стало по-настоящему ощутимым», — передает WP.

У Starlink есть техническая возможность, позволяющая выводить из сети определенные терминалы. Для этого нужен лишь идентификационный номер. Источник WP в компании объяснил, что SpaceX может определять местоположение использующихся устройств благодаря их сигналам со спутников и даже блокировать зоны приёма сети. В действительности же сложно определить конкретного пользователя, в условиях когда русские и украинские военные одновременно находятся на поле боя.

«Украинские войска сейчас находятся на территории России. Где именно проходит линия фронта? Если провести линию, где технология работает, а где нет, то, по сути, вы не даете украинцам перейти в наступление», — рассуждает директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.

Когда в августе украинская армия зашла на территорию России, то они обнаружили, что их устройства не работают. Географические ограничения не позволяли ВСУ пользоваться Starlink, отмечает газета.

Для Киева и Вашингтона есть еще один способ пресечь использование технологии Маска российскими военными. Эксперт по безопасности Американского института предпринимательства Тодд Харрисон объяснил, что украинской и американской стороне стоит собрать идентификаторы терминалов и предоставить их компании SpaceX для последующего запрета доступа.


Белоусов поставил Киев и Вашингтон в затруднительное положение


Минуя санкции и ограничения, Министерство обороны смогло заполучить технологии SpaceX. Сейчас украинская сторона «загнана в угол», ведь они не могут лишить ВС РФ высокоскоростного интернета без ущерба для своей армии.

К 2027 году планируется выпуск отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи, который позволит снабдить всю Россию высокоскоростным интернетом. Ранее в мае 2024 года на орбиту Земли отправили путники связи стандарта 5G и спутниковые терминалы.

Министр обороны Андрей Белоусов также стал инициатором продвижения стратегии «Перспективные космические системы и сервисы». Ещё будучи на вице-премьером от имени правительства в 2023 году он подписал нужные документы. Российские власти будут финансово поддерживать эту инициативу. Одна из основных задач кампании — переход к формированию объединённой информационной космической системы России.

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#илон маск
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Генерал Вундрак раскритиковал Бербок за агрессивную риторику в адрес России
19 октября 2024, 17:27

Фото: iStock/photosvit

Генерал бундесвера в отставке и депутат от партии «Альтернатива для Германии» Йоахим Вундрак публично раскритиковал главу МИД ФРГ Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес России. Он подверг министра критике во время своего выступления в бундестаге.
Он подчеркнул, что Германия не воюет с Россией и должна стремиться к снижению напряжения. Также Вундрак обвинил Бербок в том, что она действует против интересов Германии, а также напомнил, что победить Россию на поле боя не представляется возможным.
«Возможно, в интересах Германии не поддерживать долгую и кровавую войну на истощение, <…> ослаблять Россию или даже пытаться победить Россию военным путем через Украину, что маловероятно, по мнению военных специалистов», — пояснил генерал.
Ранее Бербок заявила, что она одобряет поставку для ВСУ ракет дальнего действия и их применение по всей территории России. Однако официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт поспешил отметить, что ее мнение никак не изменит отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Киеву ракеты Taurus.

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