В Италии раскрыли, за что будут идти войны будущего

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Войны будущего будут происходить за редкоземельные металлы, а именно, за их месторождения, рассказал на встрече глав МО стран G7 итальянский министр обороны Гуидо Крозетто. Он добавил, что предметом для военных действий будущего станут водные источники.
«В ближайшие несколько лет нас ждут войны, целью которых будут месторождения редкоземельных металлов, лития», — прокомментировал Крозетто.
Кроме того, по словам министра, причиной конфликтов станет энергетическое производство, а большую роль сыграет искусственный интеллект.
Ранее сообщалось, к какому решению по Украине пришли главы Минобороны стран «Большой семерки». Соответствующий коммюнике уже есть.
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Никита Кротов