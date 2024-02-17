Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Ирландский журналист Чей Боуз высказался об обвинениях России в том, что она устраивает геноцид на Украине. Он прокомментировал этот вопрос на своей странице в социальной сети X.
Боуз также напомнил, что украинский язык в России не запрещен, граждане Украины могут свободно въезжать в страну и никто не накладывает на них ограничений и не преследует. Журналист задается вопросом, почему Украина не объявила войну России, несмотря на риторику киевского режима.
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