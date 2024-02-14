Подоляк признал, что его родной брат проживает в России

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк вынужден был признать тот факт, что его родной брат проживает в России и является полковником ФСБ.
Ранее бывший вице-премьер РФ, экс-сенатор Альфред Кох, уехавший в Германию на ПМЖ, заявил, что родной брат Подоляки проживает в Москве и является полковником ФСБ.
При этом в одном из интервью на YouTube Подоляк не смог сразу ответить о том, кем работает его родной брат. При этом он не стал опровергать то, что его 60-летний родственник живет в России. При этом украинский политик оправдался, что место для жительства его семья выбирала еще во времена СССР, подчеркнув, что со многими из них он давно не поддерживает связь.
Ранее также сообщалось, что родители нового главкома ВСУ Александра Сырского также проживают в России.
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При этом в одном из интервью на YouTube Подоляк не смог сразу ответить о том, кем работает его родной брат. При этом он не стал опровергать то, что его 60-летний родственник живет в России. При этом украинский политик оправдался, что место для жительства его семья выбирала еще во времена СССР, подчеркнув, что со многими из них он давно не поддерживает связь.
«Должен за них нести ответственность?» - спрашивает Подоляк.
Ранее также сообщалось, что родители нового главкома ВСУ Александра Сырского также проживают в России.
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Элина Позднякова