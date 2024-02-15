В США выяснили, когда Россия сможет диктовать условия Украине

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Россия будет диктовать условия мирного соглашения, когда Украина потеряет выход к Чёрному морю, об этом заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности и американской дипломатии Час Фриман в интервью для YouTube-канала Duran.
По его словам, когда Украина окончательно потеряет выход к Чёрному морю — и Киеву, и его западным союзникам придётся пойти на мирные переговоры с Россией.
Напомним, в ходе интервью российского лидера Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, президент заявил, что всё левобережье Днепра, включая Киев, — это исторически русские земли.
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«Я думаю, мы столкнемся с теми требованиями, которые Владимир Путин изначально и выдвигал: нейтральный статус Украины, защита русскоязычного населения, теперь уже под покровительством России, и приглашение обсудить новую архитектуру безопасности в Европе», — прокомментировал ситуацию Фриман.
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Евгения Парфентьева