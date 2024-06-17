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Заблуждения западных стран об РФ опасны всему миру. Об этом в социальных сетях написал бизнесмен и миллиардер из США Дэвид Сакс. По его словам, итальянский премьер Джорджа Мелони живет в параллельном мире, где Россия проигрывает в конфликте на Украине, лидеры Европы называют мирным саммитом военную конференцию, а глава киевского режима Владимир Зеленский хочет, чтобы РФ капитулировала, называя это формулой мира.
«Их заблуждения опасны для всего мира», – написал предприниматель.
Ранее Мелони на саммите в Бюргенштоке говорила, что если российская сторона не согласится выполнить условия, которые озвучили по итогам конференции, то «Запад заставит ее капитулировать».
Москва заявляла, что готова к мирным переговорам, но Украина запретила дипломатический диалог на законодательном уровне.
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