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В Штатах ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к РФ

Миллиардер Сакс: заблуждения Запада об РФ опасны для всего мира
17 июня 2024, 09:56
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Заблуждения западных стран об РФ опасны всему миру. Об этом в социальных сетях написал бизнесмен и миллиардер из США Дэвид Сакс. По его словам, итальянский премьер Джорджа Мелони живет в параллельном мире, где Россия проигрывает в конфликте на Украине, лидеры Европы называют мирным саммитом военную конференцию, а глава киевского режима Владимир Зеленский хочет, чтобы РФ капитулировала, называя это формулой мира.
«Их заблуждения опасны для всего мира», – написал предприниматель.

Ранее Мелони на саммите в Бюргенштоке говорила, что если российская сторона не согласится выполнить условия, которые озвучили по итогам конференции, то «Запад заставит ее капитулировать».



Москва заявляла, что готова к мирным переговорам, но Украина запретила дипломатический диалог на законодательном уровне.

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#новости
Медведев: несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС
17 июня 2024, 10:03

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС. Об этом Медведев сообщил на пленарном заседании Международного межпартийного форума «Единой России» «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка» во Владивостоке.
В качестве примера Медведев назвал Таиланд и Вьетнам. Политик отметил, что за пятнадцать лет существования БРИКС стал эффективным механизмом межгосударственного сотрудничества.

Объединение будет отстаивать международное право, которое закреплено в Уставе ООН, добавил Медведев.

Напомним, ранее министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг передала министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с просьбой об официальном членстве в БРИКС. В дипломатических представительствах азиатских стран подчеркнули, что «каждое государство-участник приветствовало» решение Бангкока присоединиться к БРИКС.

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Нетаньяху назвал неприемлемым решение о тактической паузе в боях в Газе
17 июня 2024, 09:02

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал план военных ввести тактические паузы в боях в секторе Газа. Об этом информирует Times of Israel.
Отмечается, что как только Нетаньяху узнал об инициативе, то сразу же связался с военным руководством Израиля и назвал план неприемлемым. Согласно информации источника, премьера заверили, что цели израильской армии не изменились и военные действия в Рафахе на юге Газы продолжаются.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что тактические паузы в южной части сектора Газа будут действовать с 8:00 до 19:00 ежедневно, чтобы дать возможность доставлять в регион гуманитарную помощь. При этом ЦАХАЛ будет информировать о продолжении наступления.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#армия
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#министр
#израиль
#сектор газа
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Бизнес-тренеров в Одессе накажут за использование русского языка
Киев пообещал «жесткую реакцию» за русский язык на тренинге в Одессе
17 июня 2024, 08:11

Фото: istock /nito100

Уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь заявил, что бизнес-тренеров в Одессе накажут за использование русского языка. Об этом пишет РИА Новости.
«Инициаторы «бизнес-мероприятия» нарушили сразу несколько статей языкового закона и уголовного кодекса. Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны», — заявил Креминь.

Он отметил, что ожидает реакции местных властей. По его мнению они обязаны создать условия и в случае их нарушений отреагировать должным образом.

Напомним, что в Одессе участниц бизнес-тренинга вывели из зала из-за того, что они требовали от спикера вести мероприятие на украинском языке, а не на русском. Он отказался. Люди в зале поддержали его аплодисментами. Участники продолжили перебивать спикера и требовать от него выступать на украинском языке.

С момента госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали активную борьбу не только с советской историей, но и с элементами, связанными с Россией и русским языком. Принятый в 2019 году закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предписывает использовать украинский язык во всех сферах жизни гражданам страны.

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#закон
#нарушители
#язык
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Небензя пригрозил Западу последствиями конфискации активов РФ
Небензя: Россия задействует все доступные инструменты при конфискации активов
17 июня 2024, 08:06

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия задействует все доступные инструменты, если западные страны перейдут от угроз к действиям и решатся конфисковать ее активы. Об этом пишет РИА Новости.
Помимо этого, Небензя отметил, что Москва рассматривает любые идеи конфискации активов РФ или прибыли от них как «грубейшее нарушение принципов и норм международного права, в том числе принципа суверенного равенства государств и вытекающего из него иммунитета государственной собственности и активов».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева не является кражей. Йеллен объяснила, что российские активы были заморожены и находятся на международной платформе Euroclear в Бельгии, поэтому говорить о краже неуместно.

После начала СВО западные страны заморозили активы центрального банка России примерно на €260 млрд. Из них более двух третей находятся в бельгийском Euroclear. Ежегодно эти активы могут приносить €3-5 млрд прибыли.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#конфликт
#сво
#всу
#активы
#рф
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На Западе рассказали о негодовании украинцев из-за слов об успехах ВСУ
CBS: украинцы не доверяют киевской власти из-за лжи об успехах ВСУ на поле боя
17 июня 2024, 06:19

Фото: iStock/Irina Piskova

Рейтинг Владимира Зеленского упал на 30 процентов. В то же время, согласно опросу телеканала CBS, более половины украинцев больше не доверяют парламенту после двух лет лжи об успехах ВСУ на поле боя.
«На протяжении двух лет правительство говорило всей стране, что дела на фронте идут хорошо», – посетовала Анастасия Бульба, член группы женщин, поддерживающих демобилизацию своих мужей.

Телеканал также отметил, что ухудшение ситуации в зоне СВО ослабило авторитет власти среди украинцев. Например, доверие к Владимиру Зеленскому упало на 30 процентов. Об этом сообщает эксперт по опросам общественного мнения Антон Грушецкий.

В условиях отсутствия реальных успехов в достижении заявленных Киевом целей украинцы начинают сомневаться в том, что конфликт можно закончить военным путем. Многие считают, что конфликт в конечном итоге будет решен политическим путем, а не на поле боя.

Ранее бывший премьер-министр Украины Азаров заявил, что репутация президента Украины Владимира Зеленского падает с каждым месяцем. По его словам, украинский народ не одобряет действия нынешних властей, и доверие к ним постоянно снижается.

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#украина
#владимир зеленский
#рейтинг
#сво
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В Таиланде заявили о готовности вступить в БРИКС
Партия «Пыа Тай»: Таиланд готов вступить в БРИКС
17 июня 2024, 06:06

Фото: iStock/Three_k

Таиланд готов в ближайшее время вступить в БРИКС и развивать отношения со странами-участницами. Такое заявление сделала глава международного комитета политической партии «Пыа Тай» («Для тайцев») Налини Тависин, слова которой приводит информационное агентство ТАСС.
«Мы готовы продолжать работать со странами БРИКС и вступать в партнерские отношения со всеми теми странами, которые поддерживают многосторонний подход и верят в неделимый мир и безопасность», – сказала Тависин.

Она напомнила, что «Пыа Тай» является главной политической партией Таиланда. Политик также подчеркнула готовность «присоединиться к БРИКС в ближайшем будущем».

Ранее министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг передала министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с просьбой об официальном членстве в БРИКС. В дипломатических представительствах азиатских стран подчеркнули, что «каждое государство-участник приветствовало» решение Бангкока присоединиться к БРИКС.

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#брикс
#таиланд
#сергей лавров
#мид рф
#премьер-министр
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Арестованный в Приморье американец обвинил девушку в провокации
Арестованный американец заявил о возврате денег девушки на следующий день
17 июня 2024, 05:37

Фото: iStock/Rawf8

Американский солдат Гордон Блэк во время суда во Владивостоке заявил, что взял деньги у своей девушки после ссоры, которую она спровоцировала, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда.
Мужчина подчеркнул, что вернул деньги на следующий день. Он также отметил, что в день инцидента девушка разозлилась, поссорилась с ним на бытовой почве, оскорбила его и начала ругаться.

Блэк был задержан во Владивостоке по обвинению в избиении женщины и краже у нее денег. Американцу было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, согласно которой причинение ущерба путем кражи составляет от 5 000 до 250 тысяч рублей. Суд постановил оставить американца под стражей до 2 июля.

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#владивосток
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В Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа во время ВОВ
В Госдуму внесут законопроект о геноциде советского союза
17 июня 2024, 05:14

Фото: iStock/Oleg Elkov

Национальный центр исторической памяти, подчиняющийся непосредственно президенту России, и группа депутатов разработали законопроект о массовых убийствах советских граждан во время Великой Отечественной войны (ВОВ), который в ближайшее время будет внесен в Госдуму, передает газета «Ведомости».
Согласно тексту законопроекта, геноцидом предлагается признать уничтожение людей, насильственное переселение детей, «причинение тяжкого вреда их здоровью, насильственное воспрепятствовавшие деторождению» и другие действия, направленные на лишение советских людей жизни. Предлагаемые поправки также оговаривают порядок захоронения жертв и правила погребения.

Подчеркивается, что могилы и мемориалы жертв геноцида должны охраняться государством.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассмотрел возможность принятия резолюции ООН о геноциде советского народа в годы Второй мировой войны. Он выразил уверенность, что Германия не даст на это разрешение.

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#германия
#сербия
#законопроект
#госдума
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Шор заявил отказе предоставлять место для посадка самолета с оппозиционерами
Шор обвинил Санду и Речана в запрете на посадку самолета с оппозиционерами
17 июня 2024, 04:48

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор на своем Telegram-канале заявил, что отказ пассажирскому самолету приземлиться в Кишиневе 14 июня связан с президентом страны Майей Санду и премьер-министром Дорином Речаном.
По словам Шора, аэропорт Кишинева не принял самолет авиакампании FlyOne, летевший из Еревана, по прямому указанию Санду и Речана.

«Неважно, какую партию они представляют. Все они – граждане Молдовы», – подчеркнул Шор.

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