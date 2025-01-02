На Западе поставили на место Зеленского после резких слов о России

Заявления американского бизнесмена Илона Маска в адрес политиков ФРГ, в том числе канцлера Олафа Шольца, могут серьезно обострить отношения США и Германии. Об этом сообщил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених в интервью Der Spiegel.