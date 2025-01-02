Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X осудил слова Владимира Зеленского, о том, что Москва «потерпела поражение» после прекращения транспортировки российского газа в Европу через Украину.
Боуз назвал предводителя киевского режима коррумпированным диктатором, продавшимся Евросоюзу и НАТО. Журналист отметил, что российский экспорт энергоносителей растет.
Экономика Украины разрушена, множество людей погибли, еще больше покинули страну, а остальные прячутся от насильственной мобилизации, заключил Боуз.
Напомним, в среду, 1 января, «Газпром» сообщил о прекращении подачи газа через соседнюю республику. Это связано с завершением срока действия соглашения с НАК «Нафтогаз Украины».
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Экономика Украины разрушена, множество людей погибли, еще больше покинули страну, а остальные прячутся от насильственной мобилизации, заключил Боуз.
Напомним, в среду, 1 января, «Газпром» сообщил о прекращении подачи газа через соседнюю республику. Это связано с завершением срока действия соглашения с НАК «Нафтогаз Украины».
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Екатерина Коршунова