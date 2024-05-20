Аналитик Меркурис: ВС РФ за считанные секунды реагируют на угрозы ВСУ

На Украине задержали ведущего баскетболиста Вадима Заплотинского при попытке покинуть страну, его сразу мобилизовали и отправили в учебный центр. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на бывшего президента Федерации баскетбола Киева Макса Сергеева.