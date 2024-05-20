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Аналитик Меркурис: ВС РФ за считанные секунды реагируют на угрозы ВСУ

20 мая 2024, 15:05
Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube обсудил реакцию российских военных на угрозы со стороны ВС Украины в зоне СВО, сообщает РИА Новости.
По словам аналитика, российские войска реагируют на угрозы за считанные секунды.

Эту эффективность подтверждают оперативные сводки, сообщающие об уничтожении большого количества украинской техники и различных видов вооружения ВСУ.



Ранее издание El Pais писало о сложной ситуации, в которой оказалась Украина после наступления России на Харьков.

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#днр
#всу
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#Харьков
Российские бойцы спасли придавленного блиндажом солдата ВСУ
Российские штурмовики спасли придавленного блиндажом украинского солдата
20 мая 2024, 15:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы ВС РФ спасли украинского солдата, которого придавило блиндажом.
Об этом пишет «Российская газета». По данным издания, украинский солдат Валентин Мантипоров, находясь в плену у солдат ВС РФ, рассказал, что они освободили его из-под завалов, когда обнаружили.

По словам Мантипорова, командование ВСУ отправило его вместе с группой на позиции в районе Купянска. Там солдат заставили сооружать блиндаж «на скорую руку». После обстрелов его разрушили и пленный боевик остался под завалами. Украинское командование отказалось помогать солдату.

Как только российские военные обнаружили Мантипорова, то сразу же освободили его, оказав необходимую помощь.

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В ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны
Замкомандира ВСУ Жорин: Украину ждет тяжелое лето из-за растягивания ее резервов
20 мая 2024, 15:30

Фото: iStock/Olena_Z

Заместитель командира 3-ей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин предупредил о тяжелом лете, ожидающем украинские войска, поскольку их резервы могут быть значительно растянуты вдоль линии фронта, передает агентство УНИАН.
Жорин отреагировал на продвижение российских военных в Харьковской области, предположив, что Вооруженные силы РФ могут в ближайшие дни усилить давление на украинские воинские подразделения на поле боя. По его мнению, основной целью этих операций будет ослабление позиций ВСУ в других секторах фронта.

Он также отметил, что руководство Вооруженных сил РФ может передислоцировать часть своих сил к границе Сумской области, что позволит российским войскам отвлечь резервы украинских сил с других направлений, заключил заместитель командира бригады.

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#вооружённые силы рф
#всу
#зеленский
#Харьков
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Опубликованы кадры перехвата атаковавшей Луганск французской ракеты SCALP
20 мая 2024, 15:02

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Очевидцы сняли момент перехвата атаковавшей Луганск французской ракеты SCALP.
Момент ликвидации российской системой противовоздушной обороны французской ракеты SCALP, которую Вооруженные силы Украины выпустили по поселку Юбилейный, попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Инцидент Луганск».






Об ударе по Луганску с использованием западного вооружения ранее сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также показал снимки последствий удара — повреждения получил жилой квартал. Также на видео зафиксировали обломки сбитого боеприпаса с надписями о французском производстве. Эксперты различили во фрагментах ракету SCALP-EG. Это французский аналог британской ракеты Storm Shadow.

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#пво
#всу
#спецоперация
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Российские военные освободили ещё один населённый пункт в ЛНР
Минобороны РФ: Армия России освободила от ВСУ Белогоровку в ЛНР
20 мая 2024, 14:33

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Армия России установила полный контроль над Белогоровкой в ЛНР, освободив населённый пункт от украинских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также российским бойцам удалось поразить живую силу и вооружение ВСУ в районах Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки в ДНР. Потери противника там составили порядка 340 человек. Также уничтожено три вражеских танка.

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#минобороны рф
#вооружение
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#днр
#всу
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На Украине признали частичную потерю Волчанска
Замначальника Харьковской ОВА Семенуха признал частичную потерю Волчанска
20 мая 2024, 13:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Заместитель начальника Харьковской областной военной администрации (ОВА) Роман Семенуха признал, что Волчанск частично потерян для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.
Он отметил, что город находится под контролем украинской армии на 60 процентов, при этом продолжаются атаки со стороны Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).

Ранее Министерство обороны России сообщило о продвижении подразделений российской армии вглубь обороны ВСУ в Харьковской области и об отражении пяти контратак штурмовых групп ВСУ российскими вооруженными силами.

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Ближайший союзник Киева отказался принимать мигрантов с Украины
Польша отказалась принимать украинских беженцев по договоренностям в ЕС
20 мая 2024, 13:44

Фото: iStock/Berezko

Вопреки новым законам ЕС, Варшава стала отклонять беженцев из Украины, передает РИА Новости.
Польские политики подчеркивают, что страна уже столкнулась с большим наплывом мигрантов и намерена требовать финансирование для усиления границы.

Евросоюз ввел десятипунктовый пакт о приеме беженцев для более равномерного распределения миграционной нагрузки среди своих членов, но премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что страна не примет никого и не согласится на квоты.

Он выразил уверенность в том, что Польше удастся избежать юридических последствий и добиться освобождения от соблюдения условий пакта, учитывая уже значительное количество беженцев в стране.

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Захарова: Некоторые страны уже «получают» своих инструкторов обратно с Украины
20 мая 2024, 13:15

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление эстонского премьера Каи Каллас относительно обучения бойцов ВСУ.
В своем Telegram-канале Захарова выразила надежду, что детали этой ситуации будут разъяснены храброй Каей. По словам представителя российского МИДа, некоторые страны уже «получают» обратно своих инструкторов.

Ранее Каллас заявила, что некоторые страны, на свой страх и риск, уже направили инструкторов на Украину для обучения военнослужащих. Однако она подчеркнула, что члены НАТО не должны опасаться, что это может привести к усугублению конфликта.

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#захарова
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Подполье сообщило об ударах ВС РФ по ангару с установками HIMARS
Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по ангарам, где ВСУ прятали свои HIMARS
20 мая 2024, 13:03

Фото: iStock/aapsky

Российские военные нанесли удар по ангарам бывшего Рыбколхоза в Очакове Николаевской области, где ВСУ могли скрывать установку ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Предположительно, удары были нанесены российскими беспилотниками «Герань». По словам подпольщика, в ночь на 20 мая в ангары было два прилета. Сообщается, что солдаты ВСУ часто прятали там HIMARS, с которой запускались дальнобойные ракеты ATACMS американского производства.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области. Он уточнил, что взрыв был крайне сильным, его слышали даже на другом конце города.

Российские саперы дистанционно уничтожили более 70 лодок ВСУ под Херсоном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине задержали ведущего баскетболиста при попытке покинуть страну и мобилизовали
Ведущий баскетболист Украины хотел покинуть страну, его задержали и мобилизовали
20 мая 2024, 12:44

Фото: iStock/tapui

На Украине задержали ведущего баскетболиста Вадима Заплотинского при попытке покинуть страну, его сразу мобилизовали и отправили в учебный центр. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на бывшего президента Федерации баскетбола Киева Макса Сергеева.
Заплотинский является защитником «Киев-Баскета». Он вместе с другими украинцами попытался перейти границу по горам на Буковине.

«Был задержан пограничной службой. Затем знакомство с ТЦК и перемещение в учебный центр десантно-штурмовых войск», — сообщил Сергеев.

При этом издание напомнило, что Заплотинского признали лучшим защитником в Суперлиге-2023/24. Команда, в которой он играл, заняла третье место в национальном чемпионате.

Ранее сообщалось, что на западе Украины представители военкомата мобилизовали Николая Сираша, одного из ключевых игроков футбольной команды «Хуст», прямо на городском вокзале. Связь с ним потеряна.

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