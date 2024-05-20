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Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube обсудил реакцию российских военных на угрозы со стороны ВС Украины в зоне СВО, сообщает РИА Новости.
По словам аналитика, российские войска реагируют на угрозы за считанные секунды.
Эту эффективность подтверждают оперативные сводки, сообщающие об уничтожении большого количества украинской техники и различных видов вооружения ВСУ.
Ранее издание El Pais писало о сложной ситуации, в которой оказалась Украина после наступления России на Харьков.
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Эту эффективность подтверждают оперативные сводки, сообщающие об уничтожении большого количества украинской техники и различных видов вооружения ВСУ.
Ранее издание El Pais писало о сложной ситуации, в которой оказалась Украина после наступления России на Харьков.
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Артем Кузьмин