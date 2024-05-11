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Россия, начав наступление в Харьковской области, ответила на обстрелы Белгорода, которые санкционировали президент Украины Владимир Зеленский и глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что два украинских политика совершили серьёзные ошибки, приказав атаковать Белгород. Теперь российская сторона имеет обоснование на своего наступления на Харьковскую область.
Напомним, чо после массированного удара ВСУ по Белгороду в декабре прошлого года появилась информация, что начальник ГУР Минобороны Украины Буданов* получил приказ об ударе по российскому региону лично от Зеленского.
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Анастасия Чинкова