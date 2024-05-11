Меркурис: Россия наступлением на Харьков ответила на террор Буданова* и Зеленского

Два человека погибли, один пострадал в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве в Новотроицкой в ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).