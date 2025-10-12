На Западе предположили, когда Россия может напасть на НАТО
Институт изучения войны (ISW) предупреждает, что Россия готовится к противостоянию с НАТО и к 2036 году может стать реальной угрозой для Североатлантического альянса. Данные приводит «Газета.ру».
По оценке института, Москва уже вступила в так называемую «фазу ноль» — информационно‑психологическую подготовку кампании для возможного будущего конфликта с НАТО.
Эксперты ISW считают, что после завершения спецоперации Россия сможет относительно быстро восстановить значительную часть вооружённых сил и сосредоточить их у восточных границ блока.
В докладе отмечается также разработка новых тактик, в том числе операций с минимальным участием бронетехники и ударов по тылам противника без полного контроля над воздушным пространством. В связи с этим институт рекомендует странам НАТО заранее готовиться к отражению возможной угрозы.
2 октября на форуме «Валдай» президент Владимир Путин назвал утверждения о планах России напасть на НАТО «чушью», заявив, что правящие элиты и единая Европа намеренно нагнетают истерию по этому вопросу.
