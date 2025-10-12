Путин пошутил, что Рахмон сутки «морил его голодом» в Таджикистане
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с лидерами стран СНГ в Душанбе пошутил над президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом стало известно из программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Путин рассказал, что коллега «морил его голодом», пообещав обед лишь на следующий день.
«Он (Рахмон — прим. ред.) со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю: „Зачем моришь голодом“»? — с улыбкой поделился он.Напомним, главы государств провели двусторонние переговоры в формате тет-а-тет во Дворце Нации на улице Шириншо Шотемура в Душанбе.
Во время трехдневного визита в Таджикистан Путин также встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Пеской раскрыл одну деталь этой встречи.