Путин пошутил, что Рахмон сутки «морил его голодом» в Таджикистане

12 октября 2025, 17:26

Владимир Путин и Эмомали Рахмон (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с лидерами стран СНГ в Душанбе пошутил над президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом стало известно из программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».





Путин рассказал, что коллега «морил его голодом», пообещав обед лишь на следующий день.

«Он (Рахмон — прим. ред.) со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю: „Зачем моришь голодом“»? — с улыбкой поделился он.