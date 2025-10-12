Названы планы Путина на следующую неделю

12 октября 2025, 15:56

Журналист Зарубин: Путин посетит форум РЭН на следующей неделе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Об этом сообщил корреспондент ГТРК Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».





Также в расписании главы государства стоит совещание с членами Совета Безопасности РФ и несколько международных контактов.

«В президентском плане на неделю немало и других событий <…> Форум «Российская энергетическая неделя». Также в президентском графике — международные контакты и совещание с членами Совета Безопасности», — рассказал журналист.