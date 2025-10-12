Песков раскрыл одну деталь встречи Алиева с Путиным

12 октября 2025, 16:44

Песков: Алиев договорился о встрече с Путиным, когда поздравлял с днем рождения

Ильхам Алиев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин согласился встретиться с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым, когда тот позвонил поздравить его с днем рождения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.





Такой деталью он поделился с корреспондентом ГТРК Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». В ходе этого звонка главы государств договорились провести переговоры 9 октября в Душанбе. В это время там также проходил саммит лидеров стран СНГ.

«Там была определенная подготовка [двусторонней встречи Путина и Алиева] проведена. И конечно же, звонок, где президент Алиев поздравил Путина с Днем рождения. И там уже окончательно условились об этой встрече», — сказал представитель Кремля.