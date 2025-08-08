Подтверждены сроки встречи Путина и Трампа
ТАСС: встреча президентов Путина и Трампа ожидается в конце следующей недели
Встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом может состояться в конце следующей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков, комментируя переговоры Путина с спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, заявил, что переговоры ориентировочно пройдут на следующей неделе. По его словам, саму встречу уже согласовали и выбрали место проведения, которое будет объявлено позже.
«Встреча возможна в конце следующей недели», — подтвердил сроки собеседник агентства.
Перед этим источник в Белом доме сообщал телеканалу Sky News, что встреча глав государств, предварительно, состоится в конце следующей недели.