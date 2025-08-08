«Оказались в хаосе»: Как конфликт на Украине повлиял на Запад
NR: Запад оказался в состоянии хаоса из-за украинского конфликта
Американское издание National Review утверждает, что попытки Запада поддержать Украину в конфликте с Россией привели к «полной неразберихе».
Авторы материала отмечают, что изначальная ставка на авторитет мирового порядка и на роль демократии в борьбе украинского национализма была рискованной — при внешнем давлении Украина могла бы стать менее либеральной, а её внутренние националистические крайности выставляют западных сторонников в роли моральных лицемеров. По мнению издания, теперь Запад сам оказался заложником своего выбора и назад пути нет.
«Ситуация превратилась в мрачную фарс: аналитики настаивают, что отступать нельзя — будто это ободрит Путина. В итоге мы вынуждены поддерживать правительство и конфликт, которые в самой Украине уже давно утратили народную поддержку», — говорится в статье.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США и ЕС договорились о поставках американского вооружения Киеву, при этом расходы лягут на европейские страны; в список поставок, по его словам, войдут и ракеты, и батареи Patriot.
Москва, в свою очередь, предупреждает, что пересылка вооружений Украине осложняет мирное урегулирование, фактически вовлекает страны НАТО в конфликт и является «игрой с огнём». Глава МИД Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины могут стать законной целью для России, а в Кремле подчёркивали, что наращивание поставок оружия со стороны Запада не способствует переговорам и имеет негативные последствия.