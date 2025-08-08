«Оказались в хаосе»: Как конфликт на Украине повлиял на Запад

08 августа 2025, 20:38

NR: Запад оказался в состоянии хаоса из-за украинского конфликта

Фото: istockphoto/Alex Kochev

Американское издание National Review утверждает, что попытки Запада поддержать Украину в конфликте с Россией привели к «полной неразберихе».





Авторы материала отмечают, что изначальная ставка на авторитет мирового порядка и на роль демократии в борьбе украинского национализма была рискованной — при внешнем давлении Украина могла бы стать менее либеральной, а её внутренние националистические крайности выставляют западных сторонников в роли моральных лицемеров. По мнению издания, теперь Запад сам оказался заложником своего выбора и назад пути нет.





«Ситуация превратилась в мрачную фарс: аналитики настаивают, что отступать нельзя — будто это ободрит Путина. В итоге мы вынуждены поддерживать правительство и конфликт, которые в самой Украине уже давно утратили народную поддержку», — говорится в статье.