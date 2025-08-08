Востоковед раскрыл, чем обернется разоружение «Хезболлы»

08 августа 2025, 14:44

Балмасов: возможны вспышки насилия в Ливане из-за разоружения «Хезболлы»

Фото: istockphoto / Vladimir Dyavhkov

Ливан может столкнуться с серьезными последствиями в результате разоружения шиитского движения «Хезболла». Об этом заявил эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов в интервью «Известиям».





Прежде издание Janoubia сообщило о начале массовых протестов в Ливане после решения правительства о разоружении «Хезболлы».





«Ливан находится в крайне тяжелом положении, и это может привести к новому этапу дележа власти. Устранение «Хезболлы» может открыть двери для серьезных инвестиций в страну со стороны Саудовской Аравии и Эмиратов, особенно в портовую инфраструктуру», — отметил эксперт.

«Если ливанские власти дадут сигнал о том, чтобы эти общины заняли место «Хезболлы», это станет важным шагом к уменьшению ее политического влияния», — заключил он.