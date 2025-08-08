Востоковед раскрыл, чем обернется разоружение «Хезболлы»
Балмасов: возможны вспышки насилия в Ливане из-за разоружения «Хезболлы»
Ливан может столкнуться с серьезными последствиями в результате разоружения шиитского движения «Хезболла». Об этом заявил эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов в интервью «Известиям».
Прежде издание Janoubia сообщило о начале массовых протестов в Ливане после решения правительства о разоружении «Хезболлы».
«Ливан находится в крайне тяжелом положении, и это может привести к новому этапу дележа власти. Устранение «Хезболлы» может открыть двери для серьезных инвестиций в страну со стороны Саудовской Аравии и Эмиратов, особенно в портовую инфраструктуру», — отметил эксперт.Тем не менее Балмасов подчеркнул, что «Хезболла» не сдастся без сопротивления. Он не исключил возможности вспышек насилия, так как капитуляция была бы унизительной для Ирана. Эксперт отметил, что усилия по устранению иранского влияния в Ливане продолжатся в рамках совместной стратегии Израиля и Саудовской Аравии.
Что касается процесса разоружения, Балмасов указал на возможность привлечения поддержки от других ливанских фракций, таких как марониты, которые имеют свои счеты с «Хезболлой».
«Если ливанские власти дадут сигнал о том, чтобы эти общины заняли место «Хезболлы», это станет важным шагом к уменьшению ее политического влияния», — заключил он.